Zistili v ktorej krajine žijú najchytrejší ľudia. Do rebríčka sa umiestnila aj krajina z nášho regiónu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zistili v ktorej krajine žijú najchytrejší ľudia. Do rebríčka sa umiestnila aj krajina z nášho regiónu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 791 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zistili v ktorej krajine žijú najchytrejší ľudia. Do rebríčka sa umiestnila aj krajina z nášho regiónu

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Andrea Piacquadio

Nová štúdia porovnala krajiny sveta na základe kombinácie faktorov, ako sú priemerné IQ, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu.

Povedať, ktorá krajina má najchytrejších ľudí, je neľahká úloha. Merateľných faktorov je kvantum a tých nemerateľných obrovské množstvo. Nový výskum preto porovnal krajiny sveta na základe viacerých objektívnych ukazovateľov. Medzi ne patrí priemerné IQ, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Zuzana Juráneková o zákaze sociálnych sietí pre mladých: To, čo nám príde banálne, tam oni prežívajú naplno

Jedna krajina zažiarila

Keďže školské systémy sa medzi jednotlivými štátmi výrazne odlišujú, hodnotenie ich inteligencie nie je jednoduché. Analýza kombinujúca viacero faktorov však priniesla jednoznačný výsledok – za najinteligentnejšiu krajinu sveta bolo označené Švajčiarsko.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: RDNE Stock project

Autori výskumu skombinovali viacero ukazovateľov – priemerné IQ populácie, dosiahnutú úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu – aby vytvorili tento rebríček. O zisteniach informoval portál Daily Mail.

Rebríček 10 krajín s najchytrejšími obyvateľmi

Rebríček desiatich najinteligentnejších krajín sveta podľa štúdie vyzerá takto:

  • 10. Fínsko
  • 9. Dánsko
  • 8. Poľsko
  • 7. Nemecko
  • 6. Švédsko
  • 5. Belgicko
  • 4. Holandsko
  • 3. Spojené štáty americké
  • 2. Veľká Británia
  • 1. Švajčiarsko

Sused Slovenska v prvej desiatke

Článok pokračuje na ďalšej strane. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…