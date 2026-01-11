Zistili v ktorej krajine žijú najchytrejší ľudia. Do rebríčka sa umiestnila aj krajina z nášho regiónu
Nová štúdia porovnala krajiny sveta na základe kombinácie faktorov, ako sú priemerné IQ, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu.
Povedať, ktorá krajina má najchytrejších ľudí, je neľahká úloha. Merateľných faktorov je kvantum a tých nemerateľných obrovské množstvo. Nový výskum preto porovnal krajiny sveta na základe viacerých objektívnych ukazovateľov. Medzi ne patrí priemerné IQ, úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu.
Jedna krajina zažiarila
Keďže školské systémy sa medzi jednotlivými štátmi výrazne odlišujú, hodnotenie ich inteligencie nie je jednoduché. Analýza kombinujúca viacero faktorov však priniesla jednoznačný výsledok – za najinteligentnejšiu krajinu sveta bolo označené Švajčiarsko.
Autori výskumu skombinovali viacero ukazovateľov – priemerné IQ populácie, dosiahnutú úroveň vzdelania či počet nominácií na Nobelovu cenu – aby vytvorili tento rebríček. O zisteniach informoval portál Daily Mail.
Rebríček 10 krajín s najchytrejšími obyvateľmi
Rebríček desiatich najinteligentnejších krajín sveta podľa štúdie vyzerá takto:
- 10. Fínsko
- 9. Dánsko
- 8. Poľsko
- 7. Nemecko
- 6. Švédsko
- 5. Belgicko
- 4. Holandsko
- 3. Spojené štáty americké
- 2. Veľká Británia
- 1. Švajčiarsko
Sused Slovenska v prvej desiatke
