Peniaze navyše cinknú na účet mnohým Slovákom. Pozrite sa, koho od januára potešia viaceré novinky
Toto sú zmeny, ktoré platia oddnes.
Hoci sa minulý rok niesol v znamení konsolidácie a uťahovania opaskov a ani tento by nemal byť odlišný, nájdu sa aj dobré noviny, vďaka ktorým sa peňaženky Slovákov naplnia o čosi viac. Dochádza napríklad k zvýšeniu niekoľkých dávok, pričom niektoré sú naviazané na všeobecný vymeriavaci základ. A nápravy sa dočká nespravodlivosť, ktorá tu s nami bola desaťročia. Pozrite sa s nami, ktoré príspevky a dávky sa zvyšujú od 1. januára.
Minimálna mzda
Od dnešného dňa stúpla minimálna mzda o 99 eur a dosiahla úroveň 915 eur. Minimálny plat momentálne dostáva viac než 100-tisíc zamestnancov, pričom o takmer 100 eur sa zvýši z jednoduchého dôvodu. Na poslednom rokovaní pred 31. augustom sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodili na výške minimálnej mzdy na rok 2026, preto ju nastavil automat.
Materská
Ako pripomína Finsider, materské a otcovské sú kľúčové dávky, ktoré majú nahradiť časť príjmu počas starostlivosti o dieťa. Počíta sa ako 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) – ktorého maximum bude v tomto roku vo výške 100,21 eur. Znamená to, že maximálna hodnota materskej dávky pri 30-dňovom mesiaci bude 2 254,7 eur (o 139,1 eur viac ako minulý rok) a 2 329,9 eur, ak bude mať mesiac 31 dní (o 143,7 eur viac).
„Na dosiahnutie maxima treba mať v rozhodujúcom období príjem približne na úrovni dvojnásobku priemernej mzdy za rok 2024 (orientačne 3 048 eur mesačne ako vymeriavací základ). Ak je váš príjem nižší, dávka sa vypočíta pomerne; ak vyšší, nad strop už nerastie,“ vysvetľuje portál.
Otcovská
Čo sa týka otcovskej dávky, Sociálna poisťovňa ju vypláca počas maximálne dvoch týždňov v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. „Otec i matka môžu poberať dávku otcovské a materské súbežne,“ vysvetlila poisťovňa a dodala, že matke dieťaťa sa materské vyplácané v tom istom období nekráti, ani neodníma. Obaja rodičia tak môžu v rovnakom období poberať na dieťa dávku materské.