Peniaze navyše cinknú na účet mnohým Slovákom. Pozrite sa, koho od januára potešia viaceré novinky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Peniaze navyše cinknú na účet mnohým Slovákom. Pozrite sa, koho od januára potešia viaceré novinky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.

Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Vladimír Dlouhý.

Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 854 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Peniaze navyše cinknú na účet mnohým Slovákom. Pozrite sa, koho od januára potešia viaceré novinky

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: unsplash.com/sofatutor, cottonbro studio

Toto sú zmeny, ktoré platia oddnes.

Hoci sa minulý rok niesol v znamení konsolidácie a uťahovania opaskov a ani tento by nemal byť odlišný, nájdu sa aj dobré noviny, vďaka ktorým sa peňaženky Slovákov naplnia o čosi viac. Dochádza napríklad k zvýšeniu niekoľkých dávok, pričom niektoré sú naviazané na všeobecný vymeriavaci základ. A nápravy sa dočká nespravodlivosť, ktorá tu s nami bola desaťročia. Pozrite sa s nami, ktoré príspevky a dávky sa zvyšujú od 1. januára.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik @prostooleh

Minimálna mzda

Od dnešného dňa stúpla minimálna mzda o 99 eur a dosiahla úroveň 915 eur. Minimálny plat momentálne dostáva viac než 100-tisíc zamestnancov, pričom o takmer 100 eur sa zvýši z jednoduchého dôvodu. Na poslednom rokovaní pred 31. augustom sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodili na výške minimálnej mzdy na rok 2026, preto ju nastavil automat.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Každý mesiac vám cinkne o sto eur viac. Desaťtisíce Slovákov dostanú pridané, nemusia urobiť nič navyše

Materská

Ako pripomína Finsider, materské a otcovské sú kľúčové dávky, ktoré majú nahradiť časť príjmu počas starostlivosti o dieťa. Počíta sa ako 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) – ktorého maximum bude v tomto roku vo výške 100,21 eur. Znamená to, že maximálna hodnota materskej dávky pri 30-dňovom mesiaci bude 2 254,7 eur (o 139,1 eur viac ako minulý rok) a 2 329,9 eur, ak bude mať mesiac 31 dní (o 143,7 eur viac).

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik @gpointstudio

„Na dosiahnutie maxima treba mať v rozhodujúcom období príjem približne na úrovni dvojnásobku priemernej mzdy za rok 2024 (orientačne 3 048 eur mesačne ako vymeriavací základ). Ak je váš príjem nižší, dávka sa vypočíta pomerne; ak vyšší, nad strop už nerastie,“ vysvetľuje portál.

Otcovská

Čo sa týka otcovskej dávky, Sociálna poisťovňa ju vypláca počas maximálne dvoch týždňov v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. „Otec i matka môžu poberať dávku otcovské a materské súbežne,“ vysvetlila poisťovňa a dodala, že matke dieťaťa sa materské vyplácané v tom istom období nekráti, ani neodníma. Obaja rodičia tak môžu v rovnakom období poberať na dieťa dávku materské.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…