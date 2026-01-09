Videli jeho jazvy a nechceli ho zamestnať. Statočný muž našiel zmysel života, až keď sa vrátil do minulosti
Celý život trpel následkami hrozivej nehody.
Mal iba šesť rokov, keď mu život ukázal aj svoju hrozivú tvár. Ako píše Daily Mail, osudovou sa mu vtedy takmer stala detská zábavka, po ktorej bolo všetko inak a v nemocnici strávil rok. Dnes 39-ročný Terry McCarty sa nebojí hovoriť o svojom detstve, šikane aj snahe viesť normálny život.
Bratská nerozvážnosť
K hrozivej nehode, po ktorej skončil Terry s popáleninami na 73 percentách tela sa odohrala ešte v roku 1992. Mal vtedy šesť rokov, keď ho rodičia poslali povedať dvom starším bratom, aby prišli na večeru. Tí mali vtedy venčiť susedovho psa. Bratov našiel skrývajúc sa za rodinným domom s miskou pre psa.
Ako neskôr vyšlo najavo, misku naplnili petrolejom, zapálili a mysleli, si, že pôjde o nevinnú zábavu. „Prišiel som za nimi približne v rovnakom čase, ako zapálili misku. Keď to začalo horieť, vystrašili sa a misku odkopli preč,“ spomína na osudnú okamih po rokoch Terry.
Hrdinom pohotový sused
Miska, nanešťastie, skončila priamo v Terryho hrudi a plameň ho úplne obalil. Spočiatku si vôbec neuvedomoval, že horí on – mal pocit, že horí všetko dookola, až potom prišla nekončiaca bolesť.