Rozišiel sa s Peťou a mal pocit, že sa mu zrútil svet. Vladislav Plevčík začal úplne nový život
Rozišiel sa s Peťou a mal pocit, že sa mu zrútil svet. Vladislav Plevčík začal úplne nový život

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vladislav vo filme Duchoň
Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vladislav vo filme Duchoň — Foto: Instagram - @petyadubay; Promo fotografie filmu Duchoň - Continental Film

Rozhodol sa žiť inak ako najznámejší slovenský bohém.

Nechcel, aby nejaký chronicky známy herec predstieral, že je Karol Duchoň, preto si režisér Peter Bebjak vybral do filmu úplne novú tvár. Vladislav Plevčík minulý rok v kinách aj v televízoroch oživil príbeh hudobnej legendy a ako priznal, túto hlavnú úlohu bral veľmi vážne – ako Duchoň vraj vstával aj zaspával. V rozhovore s Adelou a Sajfom prezradil, ako mu zmenila život nielen táto rola, ale aj rozchod s Petrou Dubayovou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925781754170682&set=a.300088120073395&type=3&ref=embed_post

Toto budeš robiť

Do filmu Vladislava oslovili ešte na Vianoce v roku 2023, keď mu cez správu oznámili, že „majú preňho asi nejakú robotu“. „Mne to bolo oznámené – že toto budeš robiť,“ zasmial sa Vladko Plevčík, ktorého si Peter Bebjak prvýkrát vybral na základe jeho fotografie a mal v tom jasno.

Karol Duchoň / Vladimír Plevčík vo filme Duchoň
Prečítajte si tiež: Slováci si pozreli ukážku filmu a majú zimomriavky. Príbeh Karola Duchoňa viac nebude tajomstvom

„Nechceli sme, aby niekto chronicky známy predstieral, že ním je. Vladko Plevčík je pre túto úlohu dokonalý. Vie spievať, je to talentovaný herec a v kombinácii s prácou umeleckého maskéra Martina Jankoviča budete mať pocit, že je prelom 70. a 80. rokov a vy sedíte vo V-čku,“ uviedol v tlačovej správe režisér Bebjak. Vladislav Plevčík potvrdil, že film mal byť veľmi intenzívny najmä preto, že samotný Karol Duchoň bol človek, ktorý v sebe nosil obrovskú radosť, ale aj vnútornú smútok, ktorý utápal v alkohole. Kým Duchoň zomrel ako 35-ročný bohém, Vladko Plevčík sa rozhodol žiť inak.

Promo fotografie filmu Duchoň.
Promo fotografie filmu Duchoň. Foto: DNA Production (Peter Korček)

Inšpirovala ho generácia Z

„Títo muzikáloví herci vedia byť takí bohémskejší,“ prezradila Adela, ktorá Vladislava Plevčíka dobre pozná, no bohémsky časy sú vraj už za ním. „Veľmi som vďačný za to, že sa každé ráno budím – je to pre mňa obrovský dar. Chcem vnímať, mať energiu ľúbiť ľudí,“ vysvetlil 33-ročný herec, ktorého vraj inšpirovali mladšie generácie ľudí, napríklad generácia Z, ktorá výrazne menej pije alkohol.

Karol Duchoň s prvou manželkou Elenou.
Prečítajte si tiež: Maminka, ja už budem dobrý, sľuboval Karol Duchoň žene. Najšťastnejší bol, keď sa mu narodila dcéra

„Mňa to veľmi inšpirovalo. Nemôže človek fungovať rozbitý, keď chceš byť plný života,“ prezradil herec, ktorý v úprimnom rozhovore s Adelou a Sajfom priznal, že on sám prežíval radikálne životné zmeny, za čo mohol najmä rozchod s Petrou Dubayovou.

