Rozišiel sa s Peťou a mal pocit, že sa mu zrútil svet. Vladislav Plevčík začal úplne nový život
Rozhodol sa žiť inak ako najznámejší slovenský bohém.
Nechcel, aby nejaký chronicky známy herec predstieral, že je Karol Duchoň, preto si režisér Peter Bebjak vybral do filmu úplne novú tvár. Vladislav Plevčík minulý rok v kinách aj v televízoroch oživil príbeh hudobnej legendy a ako priznal, túto hlavnú úlohu bral veľmi vážne – ako Duchoň vraj vstával aj zaspával. V rozhovore s Adelou a Sajfom prezradil, ako mu zmenila život nielen táto rola, ale aj rozchod s Petrou Dubayovou.
Toto budeš robiť
Do filmu Vladislava oslovili ešte na Vianoce v roku 2023, keď mu cez správu oznámili, že „majú preňho asi nejakú robotu“. „Mne to bolo oznámené – že toto budeš robiť,“ zasmial sa Vladko Plevčík, ktorého si Peter Bebjak prvýkrát vybral na základe jeho fotografie a mal v tom jasno.
„Nechceli sme, aby niekto chronicky známy predstieral, že ním je. Vladko Plevčík je pre túto úlohu dokonalý. Vie spievať, je to talentovaný herec a v kombinácii s prácou umeleckého maskéra Martina Jankoviča budete mať pocit, že je prelom 70. a 80. rokov a vy sedíte vo V-čku,“ uviedol v tlačovej správe režisér Bebjak. Vladislav Plevčík potvrdil, že film mal byť veľmi intenzívny najmä preto, že samotný Karol Duchoň bol človek, ktorý v sebe nosil obrovskú radosť, ale aj vnútornú smútok, ktorý utápal v alkohole. Kým Duchoň zomrel ako 35-ročný bohém, Vladko Plevčík sa rozhodol žiť inak.
Inšpirovala ho generácia Z
„Títo muzikáloví herci vedia byť takí bohémskejší,“ prezradila Adela, ktorá Vladislava Plevčíka dobre pozná, no bohémsky časy sú vraj už za ním. „Veľmi som vďačný za to, že sa každé ráno budím – je to pre mňa obrovský dar. Chcem vnímať, mať energiu ľúbiť ľudí,“ vysvetlil 33-ročný herec, ktorého vraj inšpirovali mladšie generácie ľudí, napríklad generácia Z, ktorá výrazne menej pije alkohol.
„Mňa to veľmi inšpirovalo. Nemôže človek fungovať rozbitý, keď chceš byť plný života,“ prezradil herec, ktorý v úprimnom rozhovore s Adelou a Sajfom priznal, že on sám prežíval radikálne životné zmeny, za čo mohol najmä rozchod s Petrou Dubayovou.