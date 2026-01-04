Keď mu hovorila z duše, zaľúbil sa. Eva Borušovičová pri Norbertovi uverila, že každá rodina má tajomstvo
Začal jej písať a potom už neprestal.
„Sú ľudia, ktorí vaším životom len prejdú, niektorí zanechajú spomienku a niektorí sa tak hlboko zakorenia, že nežne a citlivo preformátujú vás vo svete a svet vo vás. Eva je nenahraditeľná,“ napísala pre Denník N Zuzana Fialová v spomienkach na Evu Borušovičovú, známu spisovateľku, scenáristku a režisérku, ktorá zomrela vo veku 55 rokov na rakovinu kože. Talentovaná Eva bola múzou nielen pre svojich fanúšikov a priateľov, ale najmä pre svojho manžela Norberta.
Z rodiny rozprávačov
Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach a začala veľmi skoro písať – ešte skôr, než vôbec išla do prvej triedy. „A okrem toho máme v rodine veľkých rozprávačov príbehov. Moja babička má 92 rokov, celkom jasnú myseľ a v hlave osudy mnohých ľudí a celej jednej epochy. Takže som od detstva počúvala, čítala, a potom som začala písať poviedky. Neskôr som pokračovala divadelnými hrami. Na gymnáziu sme ich dokonca naskúšali a hrali,“ hovorila pre SME Eva, ktorá študovala na VŠMU najprv scenáristiku a potom aj réžiu.
Už počas štúdia pracovala v Slovenskej televízii ako scenáristka a dramaturgička. Borušovičová nakrútila tri samostatné celovečerné filmy. Jej celovečerným debutom bol film Modré z neba, ktorý mal premiéru v Karlových Varoch v roku 1997. Neskôr režírovala filmy Amálka, ja sa zbláznim a Vadí nevadí, podľa jej scenára bol nakrútený aj film Jánošík – Pravdivá história.
Významná scenáristka bola známa aj pod pseudonymom Maxim E. Matkin, ktorý sa stal populárnym vďaka sérii anonymných príbehov publikovaných na internete, ktoré sa neskôr stali základom úspešných kníh. Práve vďaka skvelým textom spoznala aj svojho budúceho manžela, uznávaného súdneho lekára Norberta Moravanského.
Hovorila mu z duše
„Cez internet. Ja som písala články pre internetový magazín inzine a on ich na študijnom pobyte v USA čítal. A jedného dňa sa rozhodol napísať mi, že mu tými textami hovorím z duše. A potom mi už písať neprestal, až kým sa nevrátil na Slovensko a neskôr sme sa po rôznych peripetiách dali dokopy,“ spomínala pre SME Eva, ktorá vo svojich textoch otvorene písala, že manželstvo nie je žiadny pokojný prístav.