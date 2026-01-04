Keď mu hovorila z duše, zaľúbil sa. Eva Borušovičová pri Norbertovi uverila, že každá rodina má tajomstvo - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď mu hovorila z duše, zaľúbil sa. Eva Borušovičová pri Norbertovi uverila, že každá rodina má tajomstvo
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Eva Kristínová.

Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 828 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď mu hovorila z duše, zaľúbil sa. Eva Borušovičová pri Norbertovi uverila, že každá rodina má tajomstvo

Eva Borušovičová s manželom Norbertom.
Eva Borušovičová s manželom Norbertom. — Foto: Instagram - @eva.borusovicova

Začal jej písať a potom už neprestal.

„Sú ľudia, ktorí vaším životom len prejdú, niektorí zanechajú spomienku a niektorí sa tak hlboko zakorenia, že nežne a citlivo preformátujú vás vo svete a svet vo vás. Eva je nenahraditeľná,“ napísala pre Denník N Zuzana Fialová v spomienkach na Evu Borušovičovú, známu spisovateľku, scenáristku a režisérku, ktorá zomrela vo veku 55 rokov na rakovinu kože. Talentovaná Eva bola múzou nielen pre svojich fanúšikov a priateľov, ale najmä pre svojho manžela Norberta.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226490718309187&set=pb.1081780758.-2207520000&type=3

Z rodiny rozprávačov

Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach a začala veľmi skoro písať – ešte skôr, než vôbec išla do prvej triedy. „A okrem toho máme v rodine veľkých rozprávačov príbehov. Moja babička má 92 rokov, celkom jasnú myseľ a v hlave osudy mnohých ľudí a celej jednej epochy. Takže som od detstva počúvala, čítala, a potom som začala písať poviedky. Neskôr som pokračovala divadelnými hrami. Na gymnáziu sme ich dokonca naskúšali a hrali,“ hovorila pre SME Eva, ktorá študovala na VŠMU najprv scenáristiku a potom aj réžiu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Borušovičová (@eva.borusovicova)

Už počas štúdia pracovala v Slovenskej televízii ako scenáristka a dramaturgička. Borušovičová nakrútila tri samostatné celovečerné filmy. Jej celovečerným debutom bol film Modré z neba, ktorý mal premiéru v Karlových Varoch v roku 1997. Neskôr režírovala filmy Amálka, ja sa zbláznim a Vadí nevadí, podľa jej scenára bol nakrútený aj film Jánošík – Pravdivá história.

Michaela Čobejová a jej manžel Ivan.
Prečítajte si tiež: Na vlastnej svadbe bola v čiernom, no smola ju obišla. Michaela Čobejová s Ivanom prekonala aj nádor

Významná scenáristka bola známa aj pod pseudonymom Maxim E. Matkin, ktorý sa stal populárnym vďaka sérii anonymných príbehov publikovaných na internete, ktoré sa neskôr stali základom úspešných kníh. Práve vďaka skvelým textom spoznala aj svojho budúceho manžela, uznávaného súdneho lekára Norberta Moravanského.

Hovorila mu z duše

„Cez internet. Ja som písala články pre internetový magazín inzine a on ich na študijnom pobyte v USA čítal. A jedného dňa sa rozhodol napísať mi, že mu tými textami hovorím z duše. A potom mi už písať neprestal, až kým sa nevrátil na Slovensko a neskôr sme sa po rôznych peripetiách dali dokopy,“ spomínala pre SME Eva, ktorá vo svojich textoch otvorene písala, že manželstvo nie je žiadny pokojný prístav.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…