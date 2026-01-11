Martin Nikodým pre Dobré noviny: S Maťkou sme sa míňali. Kamarátom nešlo do hlavy, že sme obaja single - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Martin Nikodým pre Dobré noviny: S Maťkou sme sa míňali. Kamarátom nešlo do hlavy, že sme obaja single
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Szidi Tobias.

Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú

Zuzana Kanócz a Juraj Loj.

Láska buď je, alebo nie je. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekonávajú búrky vo vzťahu vďaka jednej veci

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Szidi Tobias.

Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Zuzana Kanócz a Juraj Loj.

Láska buď je, alebo nie je. Zuzana Kanócz a Juraj Loj prekonávajú búrky vo vzťahu vďaka jednej veci

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Szidi Tobias.

Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú

SLEDUJE NÁS 206 785 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Martin Nikodým pre Dobré noviny: S Maťkou sme sa míňali. Kamarátom nešlo do hlavy, že sme obaja single

Martin Nikodým našiel šťastie pri Martine.
Martin Nikodým našiel šťastie pri Martine. — Foto: TV JOJ, Instagram @ martinnikodymofficial

Známy moderátor tvorí s partnerkou Martinou pár približne od roka 2024.

 „A ty si kde bola doteraz?“ pýtal sa neveriaco Martin Nikodým, keď mu do života vstúpila krásna Martina. Obľúbený moderátor mal obdobie, keď po krachu manželstva aj iných vzťahov prestal aktívne hľadať, no šťastie si ho napokon našlo. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradil detaily netradičného zoznámenia so svojou partnerkou, aj to, či to bola láska na prvý pohľad. Prehovoril aj o vlastnej svadbe, ktorá sa však môže uskutočniť až po inej, rovnako dôležitej. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako by zhodnotil svoj rok 2025,
  • na čo všetko sa môžu diváci tešiť v novom jojkárskom projekte Milujem Slovensko,
  • či je pravda, že mu rande s Martinou dohodil kamarát,
  • kedy a kde sa bude odohrávať ich veľký deň D,
  • či už prebiehajú svadobné prípravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Za nami je ďalší rok a keď by ste ho mali zhodnotiť, aký pre vás bol? V akom duchu sa niesol?

Bol to skvelý rok, aj keď sa v ňom odohrali aj dosť zásadné zmeny v pracovnej oblasti. Takže to bol rok radosti v osobnom živote, nádherného objavovania na cestách a trocha nečakaných zmien v pracovnej oblasti, ktorým sa ešte stále snažím prispôsobiť. 

Nadchádzajúci rok si pre vás pripravil aj nové zaujímavé pracovné výzvy, naďalej budete napríklad súčasťou projektu Milujem Slovensko, ale už na obrazovkách Televízie JOJ…

Áno, to súvisí s tými zmenami, ktoré sa udiali v STVR. Televízia sa rozhodla vzdať sa tohoto programu, a tak sa začína písať jeho nová história v TV JOJ. Tam sa z neho zatiaľ veľmi tešia, tak verím, že si nájde nielen pôvodných, ale aj nových divákov a ešte zopár dielov tejto našej spoločnej zábavky nakrútime.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Na čo všetko sa môžu diváci tešiť a čo od novej spolupráce očakávate konkrétne vy?

My sme sa rozhodli, že čo sa týka obsahu, ten je overený a ľudia ho majú radi, tak na ňom nebudeme zásadne nič meniť. Máme však úplne novú a modernejšiu scénu, máme nového kapitána aj skvelé speváčky.

Katka Ščevlíková.
Prečítajte si tiež: Prechádza náročným obdobím. Katka z Milujem Slovensko robí krok do neznáma, jej odvaha môže inšpirovať

Poďme trošku nahliadnuť do vášho súkromia… S partnerkou Martinou ste spolu približne od roku 2024. A vraj vám to rande s ňou dohodil kamarát… Aké bolo teda vaše zoznámenie?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Martin Nikodým našiel šťastie pri Martine.

Martin Nikodým pre Dobré noviny: S Maťkou sme sa míňali. Kamarátom nešlo do hlavy, že sme obaja single

Známy moderátor tvorí s partnerkou Martinou pár približne od roka…

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.