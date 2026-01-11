Martin Nikodým pre Dobré noviny: S Maťkou sme sa míňali. Kamarátom nešlo do hlavy, že sme obaja single
Známy moderátor tvorí s partnerkou Martinou pár približne od roka 2024.
„A ty si kde bola doteraz?“ pýtal sa neveriaco Martin Nikodým, keď mu do života vstúpila krásna Martina. Obľúbený moderátor mal obdobie, keď po krachu manželstva aj iných vzťahov prestal aktívne hľadať, no šťastie si ho napokon našlo. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradil detaily netradičného zoznámenia so svojou partnerkou, aj to, či to bola láska na prvý pohľad. Prehovoril aj o vlastnej svadbe, ktorá sa však môže uskutočniť až po inej, rovnako dôležitej. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.
V rozhovore sa dozviete:
- ako by zhodnotil svoj rok 2025,
- na čo všetko sa môžu diváci tešiť v novom jojkárskom projekte Milujem Slovensko,
- či je pravda, že mu rande s Martinou dohodil kamarát,
- kedy a kde sa bude odohrávať ich veľký deň D,
- či už prebiehajú svadobné prípravy.
Za nami je ďalší rok a keď by ste ho mali zhodnotiť, aký pre vás bol? V akom duchu sa niesol?
Bol to skvelý rok, aj keď sa v ňom odohrali aj dosť zásadné zmeny v pracovnej oblasti. Takže to bol rok radosti v osobnom živote, nádherného objavovania na cestách a trocha nečakaných zmien v pracovnej oblasti, ktorým sa ešte stále snažím prispôsobiť.
Nadchádzajúci rok si pre vás pripravil aj nové zaujímavé pracovné výzvy, naďalej budete napríklad súčasťou projektu Milujem Slovensko, ale už na obrazovkách Televízie JOJ…
Áno, to súvisí s tými zmenami, ktoré sa udiali v STVR. Televízia sa rozhodla vzdať sa tohoto programu, a tak sa začína písať jeho nová história v TV JOJ. Tam sa z neho zatiaľ veľmi tešia, tak verím, že si nájde nielen pôvodných, ale aj nových divákov a ešte zopár dielov tejto našej spoločnej zábavky nakrútime.
Na čo všetko sa môžu diváci tešiť a čo od novej spolupráce očakávate konkrétne vy?
My sme sa rozhodli, že čo sa týka obsahu, ten je overený a ľudia ho majú radi, tak na ňom nebudeme zásadne nič meniť. Máme však úplne novú a modernejšiu scénu, máme nového kapitána aj skvelé speváčky.