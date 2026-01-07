Morálna dilema mu nedala spávať. Kráľ hororu sa odhodlal ku kroku, ktorý sa nikdy nerobí ľahko
Stephen King knihu napísal, vydal pod pseudonymom a nakoniec ju stiahol z trhu. Trvalo to však celé roky.
Jeden zo svojich najznepokojivejších románov „kráľ hororu“ nenapísal pod vlastným menom. Akoby to bolo znamenie, že s touto knihou nebude všetko v poriadku. A napokon skutočne nebolo – a Stephen King sa po dlhých rokoch rozhodol pre krok, ktorý sa žiadnemu autorovi nerobí ľahko. Mal na to naozaj dobrý dôvod.
Pseudonym a násilná kniha
Písal sa rok 1977 a Stephen King už mal za sebou veľký komerčný úspech. Práva na jeho prvotinu Carrie kúpilo vydavateľstvo za 400-tisíc dolárov. Túžil písať viac, no v tej dobe medzi vydavateľmi prevládal názor, že autor môže napísať len jednu knihu ročne, pretože vydávanie viacerých by bolo pre verejnosť neprijateľné. King preto chcel písať aj pod iným menom, aby mohol zvýšiť počet svojich publikácií bez toho, aby presýtil trh „značkou“ King.
Podarilo sa mu presvedčiť svojho vydavateľa, aby niektoré romány vydával pod pseudonymom Richard Bachman – a prvou z nich bola kniha Rage, ktorá rozpráva príbeh tínedžera, ktorý príde do školy ozbrojený, zastrelí učiteľa a spolužiakov vezme ako rukojemníkov. Po vydaní veľký rozruch nespôsobila, no v nasledujúcich dvoch desaťročiach sa začala spájať s reálnymi násilnými útokmi na školách.
Veľký zlom
Zásadný zlom nastal v roku 1997 po tragédii v Kentucky. Podľa médií sa v skrinke strelca Michaela Carneala, ktorý vtedy zabil troch ľudí a šiestich zranil, našiel práve tento román. Stephen King priznal, že si nemôže byť istý, či chlapec knihu čítal a či ho skutočne ovplyvnila, no považoval to za veľmi pravdepodobné.
Rozhodol sa preto pre rázny krok.