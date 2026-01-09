Na ulici ho stretnete iba v prestrojení. Leonardo DiCaprio priznal, prečo sa na verejnosti musí zahaľovať - Dobré noviny
Na ulici ho stretnete iba v prestrojení. Leonardo DiCaprio priznal, prečo sa na verejnosti musí zahaľovať
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Na ulici ho stretnete iba v prestrojení. Leonardo DiCaprio priznal, prečo sa na verejnosti musí zahaľovať

Herca prenasledujú fotografi na každom kroku.
Herca prenasledujú fotografi na každom kroku. — Foto: Wikimedia Commons, Twitter @Daily Leo DiCaprio

Slávny herec sa stále snaží hľadať v živote balans.

Mnoho ľudí ho pred veľkou slávou varovalo, ale to, čo sa po natočení filmu Titanic začalo odohrávať, nečakal. Leonardo DiCaprio mal čerstvo po dvadsiatke, keď sa raketovo dostal na čelo popularity. Dočkal sa slávy, po ktorej nikdy do takej miery netúžil. Časopis Time označil DiCapria za umelca roka 2025 a on v rozhovore naznačil, ako sa s prílišnou pozornosťou vyrovnáva.

Miluje svoju prácu

Paradoxné je, že úlohu Jacka z Titanicu, ktorá ho najviac preslávila, mal pôvodne dostať iný hollywoodsky herec – Matthew McConaughey, ktorý však odmietol zopakovať skúšobnú scénu s iným prízvukom. A hoci Leo najskôr príliš neoslnil, keď režisér James Cameron vykríkol slovo „akcia“, vtedy v ňom uvidel toho pravého Jacka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TIME (@time)

Herec s talianskymi koreňmi sa vďaka veľkofilmu stal nesmierne slávnym. Posledných 30 rokov tak balansuje medzi tým, že na jednej strane túži po súkromí, na druhej ale chce byť hercom a záujem o jeho súkromie zo strany verejnosti nikdy neutícha.

Stále zahalený

„Je to rovnováha, ktorú zvádzam celý svoj dospelý život a stále v tom nie som odborník. Moja filozofia je jednoduchá, na verejnosť idem len vtedy, keď mám čo povedať, alebo ukázať,“ povedal Leonardo v rozhovore a dodal: „Inak sa snažím zmiznúť z očí, ako sa len dá.“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

