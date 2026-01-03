Mama si nikdy nemyslela, že takto dopadne. Tento známy Slovák sa k umeniu dostal iba vďaka zázraku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mama si nikdy nemyslela, že takto dopadne. Tento známy Slovák sa k umeniu dostal iba vďaka zázraku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 835 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mama si nikdy nemyslela, že takto dopadne. Tento známy Slovák sa k umeniu dostal iba vďaka zázraku

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Reprofoto TV JOJ - Spoveď, Freepik/freepik

Všetko sa zmenilo, keď zistil, že herectvo nie je len o dráme.

Mal len šesť rokov, keď vyhral svoju prvú spevácku súťaž a už v tom čase mu napadlo, že práve spievanie by mohlo byť niečím, v čom bude dobrý. Chlapec z Trenčína časom vymenil hranie hokeja za spoločenské tance, zúčastňoval sa amatérskych speváckych súťaží a neskôr ho oslovili tamojší ochotníci, s ktorými odohral dve veľmi úspešné premiéry. Keď však prišiel čas rozhodnúť sa, čo bude študovať, na Vysokú školu múzických umení si netrúfol. Zázračne prešiel prijímacími skúškami z matematiky a fyziky, dostal sa na technickú vysokú školu a tým sa vyhol základnej vojenskej službe, ktorá by jeho umelecké smerovanie istotne narušila.

Spoznávate chlapca na obrázku?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Reprofoto TV JOJ - Spoveď

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…