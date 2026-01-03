Mama si nikdy nemyslela, že takto dopadne. Tento známy Slovák sa k umeniu dostal iba vďaka zázraku
Všetko sa zmenilo, keď zistil, že herectvo nie je len o dráme.
Mal len šesť rokov, keď vyhral svoju prvú spevácku súťaž a už v tom čase mu napadlo, že práve spievanie by mohlo byť niečím, v čom bude dobrý. Chlapec z Trenčína časom vymenil hranie hokeja za spoločenské tance, zúčastňoval sa amatérskych speváckych súťaží a neskôr ho oslovili tamojší ochotníci, s ktorými odohral dve veľmi úspešné premiéry. Keď však prišiel čas rozhodnúť sa, čo bude študovať, na Vysokú školu múzických umení si netrúfol. Zázračne prešiel prijímacími skúškami z matematiky a fyziky, dostal sa na technickú vysokú školu a tým sa vyhol základnej vojenskej službe, ktorá by jeho umelecké smerovanie istotne narušila.