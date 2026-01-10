Uznávaný profesor z Harvardu: Nuda je v živote dôležitá. Keď s ňou bojujeme, odopierame si to najcennejšie
Nuďte sa viac, váš život sa zmení, tvrdí profesor.
„Musíte sa nudiť. Ak sa nikdy nudiť nebudete, prídete o zmysel a budete depresívnejší. Dovoľte mi, aby som vám o tom povedal viac,“ vraví v úvode svojho videa profesor z Harvardu a spisovateľ Arthur Brooks. Nuda podľa neho vôbec nie je zlá, poskytuje totiž človeku priestor ponoriť sa do hĺbky vlastného bytia. A existuje na to jednoduché vysvetlenie.
Namiesto nudy si vybrali elektrošoky
Známy autor vraví, že nuda prepína mozog do iného režimu, ktorý nazýva „predvolený“. Predstaviť si ho môžeme aj ako šetrič obrazovky na počítači, ktorý sa spustí, keď s ním nikto nepracuje. No aj tento šetrič je v skutočnosti veľmi aktívny procesor.
„Môj kolega z katedry psychológie tu na Harvarde robil experimenty, počas ktorých museli ľudia 15 minút sedieť v miestnosti a nemali robiť absolútne nič. V tej izbe ani nič nebolo, len jediné tlačidlo. Ak ho stlačili, dostali elektrický šok. Veľká väčšina zo zúčastnených sa dobrovoľne dotýkala toho tlačidla len preto, aby tam nemuseli iba sedieť a premýšľať,“ prezradil Brooks.
Ľudia podľa neho nenávidia nudu práve preto, že ich núti myslieť. Myseľ sa v tomto režime prepína, blúdi a hľadá odpovede na dôležité existenčné otázky, čo nám nie je príjemné. Stále viac však vychádza najavo, že ide o nesmierne dôležitý proces.
V súčasnosti totiž len veľmi málo ľudí pozná zmysel svojho života, a to z pomerne prostého dôvodu.