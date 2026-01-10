Uznávaný profesor z Harvardu: Nuda je v živote dôležitá. Keď s ňou bojujeme, odopierame si to najcennejšie - Dobré noviny
Uznávaný profesor z Harvardu: Nuda je v živote dôležitá. Keď s ňou bojujeme, odopierame si to najcennejšie
Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Uznávaný profesor z Harvardu: Nuda je v živote dôležitá. Keď s ňou bojujeme, odopierame si to najcennejšie

Arthur Brooks / Ilustračné foto.
Arthur Brooks / Ilustračné foto. — Foto: Reprofoto Youtube/Harvard Business Review - You need to be bored, Freepik/freepik

Nuďte sa viac, váš život sa zmení, tvrdí profesor.

„Musíte sa nudiť. Ak sa nikdy nudiť nebudete, prídete o zmysel a budete depresívnejší. Dovoľte mi, aby som vám o tom povedal viac,“ vraví v úvode svojho videa profesor z Harvardu a spisovateľ Arthur Brooks. Nuda podľa neho vôbec nie je zlá, poskytuje totiž človeku priestor ponoriť sa do hĺbky vlastného bytia. A existuje na to jednoduché vysvetlenie.

Namiesto nudy si vybrali elektrošoky

Známy autor vraví, že nuda prepína mozog do iného režimu, ktorý nazýva „predvolený“. Predstaviť si ho môžeme aj ako šetrič obrazovky na počítači, ktorý sa spustí, keď s ním nikto nepracuje. No aj tento šetrič je v skutočnosti veľmi aktívny procesor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dr. Arthur Brooks (@arthurcbrooks)

„Môj kolega z katedry psychológie tu na Harvarde robil experimenty, počas ktorých museli ľudia 15 minút sedieť v miestnosti a nemali robiť absolútne nič. V tej izbe ani nič nebolo, len jediné tlačidlo. Ak ho stlačili, dostali elektrický šok. Veľká väčšina zo zúčastnených sa dobrovoľne dotýkala toho tlačidla len preto, aby tam nemuseli iba sedieť a premýšľať,“ prezradil Brooks.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/benzoix

Ľudia podľa neho nenávidia nudu práve preto, že ich núti myslieť. Myseľ sa v tomto režime prepína, blúdi a hľadá odpovede na dôležité existenčné otázky, čo nám nie je príjemné. Stále viac však vychádza najavo, že ide o nesmierne dôležitý proces.

V súčasnosti totiž len veľmi málo ľudí pozná zmysel svojho života, a to z pomerne prostého dôvodu.

Zmení vám to život

