Kedy odzdobiť vianočný stromček a čo potom s ním? Podla etnologičky Nádaskej je symbolický dátum jasný
Kedy odzdobiť vianočný stromček a čo potom s ním? Podla etnologičky Nádaskej je symbolický dátum jasný
Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Kedy odzdobiť vianočný stromček a čo potom s ním? Podla etnologičky Nádaskej je symbolický dátum jasný

Stromčeky aj tento rok poslúžia na dobrú vec.
Stromčeky aj tento rok poslúžia na dobrú vec. — Foto: FB: Bratislava - hlavné mesto SR / pixabay - ilustračné

Stromčeky sa aj tento rok premenia na užitočné veci.

Treba vianočný stromček odzdobovať presne na Troch kráľov, alebo si ho nechať dlhšie? Etnologička Katarína Nádaská hovorí, že symbolickým dátumom je 12 dní po Vianociach, kedy by sme mali stromček zložiť, čo pripadá práve na sviatok Troch kráľov. Podľa povier tí, ktorí si ho nechajú doma dlhšie alebo ho odložia skôr, budú mať počas ďalšieho roka smolu. „V užšom zmysle slova sa nám vianočné obdobie končí sviatkom Troch kráľov. S tým súvisí aj tradícia, že sa odzdobujú vianočné stromčeky a postupne sa všetko navracia do normálu, lebo hneď po Troch kráľoch sa začínajú fašiangy,“ prezradila enologička pre Plusku.

Čo však so stromčekom, ktorý odzdobíme? Vianočné stromčeky z bratislavských domácností možno aj tento rok umiestniť do jednej zo 730 zberných ohrádok. Stromčeky sa po sviatkoch zmenia na knižnice a mulč, ktorý si budú môcť ľudia odniesť domov a použiť do záhrad. So stromčekom treba pred odovzdaním urobiť urobiť jednu vec.

Čisté a bez kvetináčov

Stromček pred umiestnením do ohrádky netreba ani omotávať povrazom ani iným spôsobom sa ho pokúšať zviazať, doma by ste mali byť len maximálne dôslední pri jeho odzdobení. Nemali by ste zabudnúť na žiadnu ozdobu, svetielko z reťaze, pozlátka či fólie. Ak ste mali stromček v kvetináči, aj ten si musíte nechať doma.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Bratislava.sk/posts/pfbid021Zgvh3284HdhPHFvYHaTznXy5dKbeUUQDf6Wn33D1woVGxrkay1fxFgRaZxU22P1l

Najbližšiu zbernú ohrádku k svojmu miestu si môžete pozrieť na tejto mape, pričom prvý odvoz začne 7. januára. Prvé dva týždne budú zvozy odovzdaných stromčekov prebiehať frekventovane, posledné odvozy budú v týždni po 9. februári.

Ak by ste sa zo živého stromčeka tešili doma dlhšie ako do 14. februára, po tomto termíne ho už môžete odovzdať až priamo na zbernom dvore, poprípade do nádob na záhradný bioodpad.

Police na knižky z KOLA

Tohtoročné stromčeky sa využijú na výrobu knižníc pre deti v Bratislavskom kraji. Nové police naplnia knihy, ktoré ľudia priniesli do KOLA, teda centra opätovného použitia vecí.

Stromčeky sa premenia aj na užitočný mulč, ktorý si obyvatelia mesta môžu zobrať domov. Mulč pomáha v záhradkách proti rastu burín, udržiava vlhkosť a chráni pred teplotnými extrémami.  

