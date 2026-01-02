Keby to vedel, urobili by to inak. Dominika Richterová v očiach Juraja Baču vidí, na čom v živote záleží
Známy herecký pár spolu vychováva syna.
Keď sa priamo počas natáčania piatej série obľúbenej šou Pečie celé Slovensko Juraj Bača dozvedel, že sa na svet pýta jeho prvorodený syn, okamžite utekal do pôrodnice a jeho život sa navždy zmenil. Herec spolu s partnerkou Dominikou Richterovou na jar minulého roka privítal na svete syna Bruna a vraj si to všetko užíva. Dominika teraz v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila, aký je Juraj otec aj to, v čom rodičovstvo zmenilo ich romantický vzťah.
So slzami v očiach
Bruno sa narodil v máji a Juraj Bača to opísal ako udalosť, pri ktorej nič nestojí za to, aby to človek zmeškal. „Je to zázrak života,“ povedal pre STVR moderátor a dodal, že najkrajšou chvíľou bol „bonding“, keď bábätko rodičom po pôrode nevezmú preč.
„Zostanete sami dvaja na izbe, bábätko leží maminke na hrudníku, počúva jej srdiečko, navzájom sa na seba napájajú. Ako otecko som to celé so slzami v očiach prežíval,“ zveril sa fanúšikom Juraj Bača.
Keby som to vedela...
Rodičovstvo si užíva plnými dúškami a ako prezradila Dominika, od príchodu ich synčeka na svet je pre ňu oporou a dokáže zvládnuť veľa vecí v domácnosti alebo v starostlivosti o bábätko.