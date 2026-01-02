Keby to vedel, urobili by to inak. Dominika Richterová v očiach Juraja Baču vidí, na čom v živote záleží - Dobré noviny
Keby to vedel, urobili by to inak. Dominika Richterová v očiach Juraja Baču vidí, na čom v živote záleží
Keby to vedel, urobili by to inak. Dominika Richterová v očiach Juraja Baču vidí, na čom v živote záleží

Juraj Bača si otcovstvo užíva.
Foto: Instagram @ jurajbaca, dominikarichterova, tvjoj, nemocnica_tvjoj (Promo fotografie Televízia JOJ)

Známy herecký pár spolu vychováva syna.

So slzami v očiach

Zostanete sami dvaja na izbe, bábätko leží maminke na hrudníku, počúva jej srdiečko, navzájom sa na seba napájajú. Ako otecko som to celé so slzami v očiach prežíval,“ zveril sa fanúšikom Juraj Bača.

Keby som to vedela...

Rodičovstvo si užíva plnými dúškami a ako prezradila Dominika, od príchodu ich synčeka na svet je pre ňu oporou a dokáže zvládnuť veľa vecí v domácnosti alebo v starostlivosti o bábätko.

