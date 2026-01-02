Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna
Bola až treťou v poradí, ktorú žiadal o ruku.
„Nikdy sme od manželov nebrali žiadne peniaze.“ Ivana Gáborík to hovorí s vážnou tvárou a presvedčením, kombináciou, ktorou rovno vyvracia všetky klebety o zlatokopkách, ktorých sa za svoj život napočúvala až-až. Jej príbeh však nie je len o prísnych rodičoch, perfekcionizme a úspechoch na tanečnom parkete. Je to cesta ženy, ktorá si musela vybojovať sebavedomie a prežiť lásku na diaľku s mužom, ktorý sa zasnúbil v živote trikrát – Mariánom Gáboríkom. Práve vtedy, keď sa tanečníčka ocitla na dne, spoznala, že má vedľa seba dobráka.
Nechcela sklamať
Mala nízke sebavedomie, nikoho nechcela sklamať a tak robila všetko preto, aby bola vo všetkom najlepšia. „Rodičia chceli, aby som mala samé jednotky, áčka, tak som ich nechcela sklamať,“ prezradila v podcaste Sama Sebou Ivana Gáborík, ktorá priznala, že nízka sebadôvera v kombinácii s veľkým perfekcionizmom jej komplikovala celé detstvo a ešte dlho aj dospelosť.
„Nikdy som si neverila. Nikdy som sa necítila dostatočne pripravená na súťaž, dostatočne pekná, upravená. Vždy som pokukávala po iných dievčatách,“ spomínala Ivana, ktorá bola na seba odjakživa extrémne prísna. „Vzorom mi je mamina, ktorá chodila do práce, vždy nám varila domácu stravu, venovala sa nám a mali sme obrovskú záhradu, o ktorú sa starala. Tento jej kolobeh mám v sebe zarytý,“ prezradila tanečníčka. Možno aj preto skončila vysokú školu s červeným diplomom a ani nevedela ako a jej životným partnerom sa stal rovnaký „makač“.
Trikrát zasnúbený
Marián Gáborík mal podľa Ivany rovnakú výchovu, vždy na sebe pracoval na dvesto percent a nič nedostal zadarmo. Ich prvé stretnutie malo od romantiky ďaleko. V roku 2011 sa spoznali na charitatívnom golfom turnaji ako súperi, obaja mali partnerov a žili si svoje životy. Obľúbený hokejista chodil osem rokov s partnerkou Soňou, bol aj zasnúbený a plánoval sa ženiť.