Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 850 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Ivana a Marián Gáboríkovci.
Ivana a Marián Gáboríkovci. — Foto: Facebook - Ivana Gáborík; Marián Gáborík Fan Page

Bola až treťou v poradí, ktorú žiadal o ruku.

„Nikdy sme od manželov nebrali žiadne peniaze.“ Ivana Gáborík to hovorí s vážnou tvárou a presvedčením, kombináciou, ktorou rovno vyvracia všetky klebety o zlatokopkách, ktorých sa za svoj život napočúvala až-až. Jej príbeh však nie je len o prísnych rodičoch, perfekcionizme a úspechoch na tanečnom parkete. Je to cesta ženy, ktorá si musela vybojovať sebavedomie a prežiť lásku na diaľku s mužom, ktorý sa zasnúbil v živote trikrát – Mariánom Gáboríkom. Práve vtedy, keď sa tanečníčka ocitla na dne, spoznala, že má vedľa seba dobráka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165185942102270&set=pb.100058326261635.-2207520000&type=3

Nechcela sklamať

Mala nízke sebavedomie, nikoho nechcela sklamať a tak robila všetko preto, aby bola vo všetkom najlepšia. „Rodičia chceli, aby som mala samé jednotky, áčka, tak som ich nechcela sklamať,“ prezradila v podcaste Sama Sebou Ivana Gáborík, ktorá priznala, že nízka sebadôvera v kombinácii s veľkým perfekcionizmom jej komplikovala celé detstvo a ešte dlho aj dospelosť.

Marián Gáborík v roku 1999 / Ivana Gáborík a Marián
Prečítajte si tiež: Keď sa naňho usmiala, jej číslo zháňal kade-tade. Gáboríkovci po siedmich rokoch vedia, o čom je láska

„Nikdy som si neverila. Nikdy som sa necítila dostatočne pripravená na súťaž, dostatočne pekná, upravená. Vždy som pokukávala po iných dievčatách,“ spomínala Ivana, ktorá bola na seba odjakživa extrémne prísna. „Vzorom mi je mamina, ktorá chodila do práce, vždy nám varila domácu stravu, venovala sa nám a mali sme obrovskú záhradu, o ktorú sa starala. Tento jej kolobeh mám v sebe zarytý,“ prezradila tanečníčka. Možno aj preto skončila vysokú školu s červeným diplomom a ani nevedela ako a jej životným partnerom sa stal rovnaký „makač“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/iversanns/photos/pb.100058326261635.-2207520000/342413642978249/?type=3

Trikrát zasnúbený

Marián Gáborík mal podľa Ivany rovnakú výchovu, vždy na sebe pracoval na dvesto percent a nič nedostal zadarmo. Ich prvé stretnutie malo od romantiky ďaleko. V roku 2011 sa spoznali na charitatívnom golfom turnaji ako súperi, obaja mali partnerov a žili si svoje životy. Obľúbený hokejista chodil osem rokov s partnerkou Soňou, bol aj zasnúbený a plánoval sa ženiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…