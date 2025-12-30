Slovensko konečne navštívila Perinbaba. Pozrite sa, ako sú na tom cesty a ako to bude na Silvestra
Po Vianociach na blate sa sneh predsa len rozhodol ukázať. Deň pred Silvestrom priniesol studený front z Poľska prvú vlnu sneženia, ktorá sa zo severu presunula aj na juh krajiny.
Nočná snehová nádielka pokryla takmer celé územie, a tak teraz nastupujú cestári. Portál imeteo.sk informoval, že momentálne sneží v okolí Bratislavy, na Záhorí aj pri Košiciach. Opäť sa rozsnežilo aj v Žiline a Poprade. Najviac snehu pribudlo na severe, no biela pokrývka sa počas noci objavila takmer na celom Slovensku – od Oravy po Nové Zámky a od Bratislavy až po Michalovce.
Podľa informácií dopravnej agentúry Stella Centrum sú všetky monitorované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku zjazdné, pričom povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.
Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy. Ich povrch je väčšinou suchý, miestami vlhký až mokrý. V hornatých oblastiach, najmä na severe krajiny, sa môže nachádzať tenká vrstva čerstvého, kašovitého či utlačeného snehu s hrúbkou približne 1 cm.