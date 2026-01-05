Bola poslušnou Maruškou, každému chcela vyhovieť. Máriu zo Spievankova a jej milovaného Mira spojila hra
Jediný priestor, kde mi bolo dobre, bol spevácky zbor, spomína si dnes úspešná umelkyňa.
Na prvý pohľad má všetko. Je úspešná a dobre známa z koncertných pódií a šťastná je dnes aj v súkromí. Málokto ale vie, že Mária Podhradská, roky známa z detského projektu Spievankovo, to v detstve nemala ani trochu ľahké. Útrapy zažívala už ako škôlkarka a ťahali sa s ňou až do strednej školy.
Ako sa nedávno zverila, pocity, ktoré prirovnáva k dlhodobej depresii, prežívala prakticky každý deň okrem víkendov. „Cez týždeň som bývala veľmi smutná. Robila som aktivity, ktoré ma vôbec nebavili,“ poznamenala v rozhovore pre Denník N. Ako dieťa však úspešná umelkyňa ešte netušila, že sa jej všetky strasti a tvrdá výchova budú jedného dňa hodiť a že vďaka nim napokon zvládne aj nemožné.
Každé ráno plakala
V škôlke jej nebolo dobre, pretože sa tam necítila prijatá a diali sa v nej veci, ktoré by podľa nej dnes už neprešli. „Napríklad nás nútili jesť. Pani učiteľka sa zozadu postavila za každého z nás a kŕmila nás polievkou. Ani nečakala, kým ju prehltneme. Jedlo sa nám vracalo z úst späť do taniera. Kým kŕmila jedného, ostatní čakali, kým prídu na rad. Bol to nepríjemný pocit,“ opisuje traumatický zážitok z minulosti.
Museli tiež piť bielu kávu, ktorá jej strašne smrdela a dodnes ju práve vďaka donucovacím praktikám jej vychovávateliek napína. Deti síce nebili, no kričali na ne ako na bežiacom páse a bývali veľmi prísne.
Doma vyrastala v láskavom prostredí, aj keď rodičia ju s bratom vychovávali vcelku prísne. „Vyrastala som v 80. rokoch minulého storočia. Detí sa vtedy nikto nepýtal, ako sa cítia, čo chcú, čo ich baví a kde sa cítia dobre. Pred odchodom do škôlky som každé ráno plakávala. Rukami som sa pevne držala auta a otec ma musel odtrhávať od dvier. Tým som komunikovala, že nechcem chodiť do škôlky a že pani učiteľky sú ku mne zlé. Pamätám si, ako som na dvore pchala hlavu medzi tyčky na zábradlí. Ak by sa mi cez ne prepchala, zo škôlky by som ušla,“ priznala otvorene Mária, ktorá verila, že s príchodom na základnú sa jej utrpenie skončí. Márne.
Buchnáty do chrbta za zlé výsledky
Na základnej škole sa praktiky učiteľov ešte zintenzívnili.