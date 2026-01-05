Bola poslušnou Maruškou, každému chcela vyhovieť. Máriu zo Spievankova a jej milovaného Mira spojila hra - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bola poslušnou Maruškou, každému chcela vyhovieť. Máriu zo Spievankova a jej milovaného Mira spojila hra
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 818 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bola poslušnou Maruškou, každému chcela vyhovieť. Máriu zo Spievankova a jej milovaného Mira spojila hra

Z albumu Spievankovo (2009), s partnerom Miroslavom
Z albumu Spievankovo (2009), s partnerom Miroslavom — Foto: Promofoto k albumu, Instagram @maria_podhradska_official

Jediný priestor, kde mi bolo dobre, bol spevácky zbor, spomína si dnes úspešná umelkyňa.

Na prvý pohľad má všetko. Je úspešná a dobre známa z koncertných pódií a šťastná je dnes aj v súkromí. Málokto ale vie, že Mária Podhradská, roky známa z detského projektu Spievankovo, to v detstve nemala ani trochu ľahké. Útrapy zažívala už ako škôlkarka a ťahali sa s ňou až do strednej školy.

Ako sa nedávno zverila, pocity, ktoré prirovnáva k dlhodobej depresii, prežívala prakticky každý deň okrem víkendov. „Cez týždeň som bývala veľmi smutná. Robila som aktivity, ktoré ma vôbec nebavili,“ poznamenala v rozhovore pre Denník N. Ako dieťa však úspešná umelkyňa ešte netušila, že sa jej všetky strasti a tvrdá výchova budú jedného dňa hodiť a že vďaka nim napokon zvládne aj nemožné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mária Podhradská (@maria_podhradska_official)

Každé ráno plakala

V škôlke jej nebolo dobre, pretože sa tam necítila prijatá a diali sa v nej veci, ktoré by podľa nej dnes už neprešli. „Napríklad nás nútili jesť. Pani učiteľka sa zozadu postavila za každého z nás a kŕmila nás polievkou. Ani nečakala, kým ju prehltneme. Jedlo sa nám vracalo z úst späť do taniera. Kým kŕmila jedného, ostatní čakali, kým prídu na rad. Bol to nepríjemný pocit,“ opisuje traumatický zážitok z minulosti.

Prečítajte si tiež: Psychologička Marci Hrapková: Rodičia s nevyriešenými traumami ich prenášajú na deti. Môžu urobiť len jednu vec

Museli tiež piť bielu kávu, ktorá jej strašne smrdela a dodnes ju práve vďaka donucovacím praktikám jej vychovávateliek napína. Deti síce nebili, no kričali na ne ako na bežiacom páse a bývali veľmi prísne.

Doma vyrastala v láskavom prostredí, aj keď rodičia ju s bratom vychovávali vcelku prísne. „Vyrastala som v 80. rokoch minulého storočia. Detí sa vtedy nikto nepýtal, ako sa cítia, čo chcú, čo ich baví a kde sa cítia dobre. Pred odchodom do škôlky som každé ráno plakávala. Rukami som sa pevne držala auta a otec ma musel odtrhávať od dvier. Tým som komunikovala, že nechcem chodiť do škôlky a že pani učiteľky sú ku mne zlé. Pamätám si, ako som na dvore pchala hlavu medzi tyčky na zábradlí. Ak by sa mi cez ne prepchala, zo škôlky by som ušla,“ priznala otvorene Mária, ktorá verila, že s príchodom na základnú sa jej utrpenie skončí. Márne.

Z rozprávky Sedmero krkavců (1993)
Z rozprávky Sedmero krkavců (1993) Foto: Česká televízia

Buchnáty do chrbta za zlé výsledky

Na základnej škole sa praktiky učiteľov ešte zintenzívnili.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…