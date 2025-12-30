Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom - Dobré noviny
Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom
Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom

David Gránský sa stal znova otcom.
David Gránský sa stal znova otcom. — Foto: Instagram @ davidgransky

Známy moderátor už s manželkou Nikolou vychováva jedného syna.

Pre moderátora obľúbenej jojkárskej šou Česko Slovensko má talent Davida Gránského je koniec tohto roka jeden z tých najkrajších, stal sa totiž po druhýkrát otcom. Jeho manželka Nikola priviedla na svet zdravého synčeka, ktorému čerství rodičia dali nádherné meno. S novinkou sa moderátor pochválil na svojom profile na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliklo to na prvý raz

Moderátor a jeho manželka sa po prvýkrát stretli už v detstve, keď mali len 12 rokov, pričom dokopy sa dali o päť rokov neskôr. David Gránský, ktorého televízni diváci na Slovensku evidujú posledné roky v šou Česko-Slovensko má talent, jednoducho vedel, že ona je tá pravá.

Prečítajte si tiež: Len si trochu oddýchli a idú do toho znovu. David Gránský a jeho Nikola sa tešia na ďalší zázrak

„Mal som zrejme šťastie a stretol som tú pravú. Kliklo to medzi nami na po prvýkrát,“ priznal český moderátor v rozhovore pre iGlanc.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obaja si však počas vzťahu prešli aj náročnými a bolestivými chvíľami, keď oplakali stratu svojho prvého bábätka. O to viac sa preto teraz tešia z toho, že koncom roka, tesne po vianočných sviatkoch, sa ich rodinka rozrástla o ďalšieho člena.

Prišiel on

