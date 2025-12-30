Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom
Známy moderátor už s manželkou Nikolou vychováva jedného syna.
Pre moderátora obľúbenej jojkárskej šou Česko Slovensko má talent Davida Gránského je koniec tohto roka jeden z tých najkrajších, stal sa totiž po druhýkrát otcom. Jeho manželka Nikola priviedla na svet zdravého synčeka, ktorému čerství rodičia dali nádherné meno. S novinkou sa moderátor pochválil na svojom profile na sociálnej sieti.
Kliklo to na prvý raz
Moderátor a jeho manželka sa po prvýkrát stretli už v detstve, keď mali len 12 rokov, pričom dokopy sa dali o päť rokov neskôr. David Gránský, ktorého televízni diváci na Slovensku evidujú posledné roky v šou Česko-Slovensko má talent, jednoducho vedel, že ona je tá pravá.
„Mal som zrejme šťastie a stretol som tú pravú. Kliklo to medzi nami na po prvýkrát,“ priznal český moderátor v rozhovore pre iGlanc.cz.
Obaja si však počas vzťahu prešli aj náročnými a bolestivými chvíľami, keď oplakali stratu svojho prvého bábätka. O to viac sa preto teraz tešia z toho, že koncom roka, tesne po vianočných sviatkoch, sa ich rodinka rozrástla o ďalšieho člena.