VIDEO: Žasnú z toho, čo vidia. Syn Veroniky Zuzulovej ukazuje, že po mame zdedil obrovský talent
Naša bývalá lyžiarka vedie synov k športu od mala.
Ide mu to ako hotovému profíkovi. Veronika Zuzulová je mamou dvoch chlapcov a zatiaľ čo ročný Aksel sa s lyžami len začína zoznamovať, sedemročný Jules už jazdí ako skúsený lyžiar.
Jeho ukážkové jazdy Veronika občas ukáže aj svojim priaznivcom na sociálnej sieti a tí žasnú z toho, čo vidia. Hrdá mama dokonca priznala, že syna trénovala sama. Vychováva si doma svojho nasledovníka?
„Ten postoj je úžasný. Ten postoj je už teraz profesionálny. Kto ho učil/trénoval?“ pýtal sa zvedavý priaznivec, na čo mu odpovedala hrdá mama Veronika: „Ja.“ „To musí byť krásny pocit, ísť za dieťaťom a vidieť v ňom nadšenie a samu seba,“ pridala sa ďalšia fanúšička.