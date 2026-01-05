VIDEO: Žasnú z toho, čo vidia. Syn Veroniky Zuzulovej ukazuje, že po mame zdedil obrovský talent - Dobré noviny
VIDEO: Žasnú z toho, čo vidia. Syn Veroniky Zuzulovej ukazuje, že po mame zdedil obrovský talent
VIDEO: Žasnú z toho, čo vidia. Syn Veroniky Zuzulovej ukazuje, že po mame zdedil obrovský talent

Synovia lyžujú od malička.
Synovia lyžujú od malička. — Foto: Instagram: Veronika Zuzulová

Naša bývalá lyžiarka vedie synov k športu od mala.

Ide mu to ako hotovému profíkovi. Veronika Zuzulová je mamou dvoch chlapcov a zatiaľ čo ročný Aksel sa s lyžami len začína zoznamovať, sedemročný Jules už jazdí ako skúsený lyžiar.

Jeho ukážkové jazdy Veronika občas ukáže aj svojim priaznivcom na sociálnej sieti a tí žasnú z toho, čo vidia. Hrdá mama dokonca priznala, že syna trénovala sama. Vychováva si doma svojho nasledovníka?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Valette Zuzulova (@veronika_zuzulova)

„Ten postoj je úžasný. Ten postoj je už teraz profesionálny. Kto ho učil/trénoval?“ pýtal sa zvedavý priaznivec, na čo mu odpovedala hrdá mama Veronika: „Ja.“ „To musí byť krásny pocit, ísť za dieťaťom a vidieť v ňom nadšenie a samu seba,“ pridala sa ďalšia fanúšička.

Prečítajte si tiež: Rodinu spečatili tam, kde vyrástla ich láska. Lyžiarka Veronika Zuzulová prekvapila nádhernou správou

