V najťažších chvíľach pri nej stála rodina. Vera Wisterová rokmi pochopila, na čo nesmie zabúdať
Dobré noviny
V najťažších chvíľach pri nej stála rodina. Vera Wisterová rokmi pochopila, na čo nesmie zabúdať
V najťažších chvíľach pri nej stála rodina. Vera Wisterová rokmi pochopila, na čo nesmie zabúdať

Vera Wisterová má vo výchove synov jasno.
Vera Wisterová má vo výchove synov jasno. — Foto: Facebook/Vera Wister

Každý čas od času potrebuje nové impulzy. Podobne je na tom aj obľúbená moderátorka.

Jej synovia musia byť slušní, a to najmä k ženám – učí ich napríklad to, aby im otvárali dvere a preukazovali im úctu. Svoju mamu vidia pracovať, takže podľa jej slov feminizmom žijú. Moderátorka a režisérka Vera Wisterová sa nebojí, že bude musieť deti poučovať o rovnoprávnosti pohlaví. Ako však prezradila v rozhovore pre Akčné ženy, aj ona na sebe pracuje a rozhodla sa, že to posunie na ešte vyššiu úroveň.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/verawister/posts/pfbid022Y3SXKP8ch6yUxVeXwbxRgA4Tw3FG7tUieesCd5ac9B4fnbKabnWzi8rsfzegNqvl

Ženský vzor a viera v mladšiu generáciu

Sama videla svoju mamu pracovať, keďže patrila k malému množstvu ženských športových novinárok. „V tom čase to bolo v tých osemdesiatych rokoch, že akože mužská dominancia. Takže mi to prišlo prirodzené,“ priznala Vera v rozhovore.

Prezývajú ho Lietajúci doktor. Jeho rady dokážu zachrániť život.
Prečítajte si tiež: Záchranár Michal Pečík: Ak sa vám na diaľnici pokazí auto, ihneď z neho vylezte a kašlite na trojuholníky

„Teraz si ženy nenechajú to, čo my seď panenko v koutě, najdou tě... ale prosím ťa. (Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, pozn. red.) Myslím si, že tie genzy a tie gen alfa dievčatá, na jednej strane je tam tlak na výzor a na to všetko, ale pokiaľ ide o tú rovnosť a slobodu a rovnoprávnosť, tam si myslím, že naozaj ich neposadí nikto do kúta,“ vyjadrila svoj názor na dnešnú generáciu žien. „Myslím si, že táto generácia to vybojuje aj pre nás.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/verka.w/posts/pfbid02uujQQ9DA6DfYMhZtcCwLjhz3LcNXNYpc85JxacQda1kXSGKZsNqE4yWYT2Z5QiBxl

Koučing a psychoterapia

Vera taktiež prezradila, že nezabúda ani na to, aby sa posunula ako človek. „Mám dohodnutú koučovaciu session s koučkou,“ priznala moderátorka, ktorá s ňou chce riešiť aj pracovné veci: „Cítim, že by som sa chcela niekam vyvíjať, aj posunúť.“ S koučingom doteraz nemala skúsenosť, no čo sa týka psychoterapie, roky na sebe neúnavne pracuje.

