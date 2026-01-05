V najťažších chvíľach pri nej stála rodina. Vera Wisterová rokmi pochopila, na čo nesmie zabúdať
Každý čas od času potrebuje nové impulzy. Podobne je na tom aj obľúbená moderátorka.
Jej synovia musia byť slušní, a to najmä k ženám – učí ich napríklad to, aby im otvárali dvere a preukazovali im úctu. Svoju mamu vidia pracovať, takže podľa jej slov feminizmom žijú. Moderátorka a režisérka Vera Wisterová sa nebojí, že bude musieť deti poučovať o rovnoprávnosti pohlaví. Ako však prezradila v rozhovore pre Akčné ženy, aj ona na sebe pracuje a rozhodla sa, že to posunie na ešte vyššiu úroveň.
Ženský vzor a viera v mladšiu generáciu
Sama videla svoju mamu pracovať, keďže patrila k malému množstvu ženských športových novinárok. „V tom čase to bolo v tých osemdesiatych rokoch, že akože mužská dominancia. Takže mi to prišlo prirodzené,“ priznala Vera v rozhovore.
„Teraz si ženy nenechajú to, čo my – seď panenko v koutě, najdou tě... ale prosím ťa. (Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, pozn. red.) Myslím si, že tie genzy a tie gen alfa dievčatá, na jednej strane je tam tlak na výzor a na to všetko, ale pokiaľ ide o tú rovnosť a slobodu a rovnoprávnosť, tam si myslím, že naozaj ich neposadí nikto do kúta,“ vyjadrila svoj názor na dnešnú generáciu žien. „Myslím si, že táto generácia to vybojuje aj pre nás.“
Koučing a psychoterapia
Vera taktiež prezradila, že nezabúda ani na to, aby sa posunula ako človek. „Mám dohodnutú koučovaciu session s koučkou,“ priznala moderátorka, ktorá s ňou chce riešiť aj pracovné veci: „Cítim, že by som sa chcela niekam vyvíjať, aj posunúť.“ S koučingom doteraz nemala skúsenosť, no čo sa týka psychoterapie, roky na sebe neúnavne pracuje.