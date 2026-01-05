Spomenula si na hodinu zemepisu a pochopila, že je zle. Školáčka zachránila stovky ľudí pred katastrofou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Spomenula si na hodinu zemepisu a pochopila, že je zle. Školáčka zachránila stovky ľudí pred katastrofou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 818 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Spomenula si na hodinu zemepisu a pochopila, že je zle. Školáčka zachránila stovky ľudí pred katastrofou

Tilly Smith bola krátko po nehode mediálnou hviezdou.
Tilly Smith bola krátko po nehode mediálnou hviezdou. — Foto: YouTube: United Nations Office/ Wikimedia Commons

Roky po nešťastí je stále najviac vďačná svojmu učiteľovi.

Pred viac ako 21 rokmi zasiahla juhovýchodnú Áziu jedna z najničivejších prírodných katastrof všetkých čias. O život vtedy cunami obralo 230-tisíc ľudí v 14 krajinách sveta. Obrovská vlna sa na pobrežia valila rýchlosťou 800 kilometrov za hodinu, zachrániť sa v poslednej chvíli bolo takmer nemožné. Ujsť pred touto katastrofou sa však podarilo na jednej pláži v Thajsku, a to vďaka 10-ročnej školáčke. Tá pochopila, že sa blíži niečo zlé, hoci jej nikto spočiatku neveril.

Rozprávková idylka

Krásne modré nebo, biely piesok ako z rozprávky, letné teploty. Thajské pláže už pred rokmi lákali domácich a turistov stráviť vianočné sviatky a príchod nového roka práve tam. 26. decembra 2004 sa ale všetko zmenilo. V thajskom Phukete bola len jediná pláž, ktorá po vlne cunami nezaznamenala ani jedinú obeť – vďačia za to 10-ročnej Tilly Smithovej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Francisco Jesus (@franciscojesus561)

Britskému dievčaťu odvtedy nikto nepovedal inak ako anjel pláže. Tilly rovnako ako mnoho ďalších sa ocitlo v Thajsku na dovolenke so svojou rodinou. Na prechádzke po pláži v osudný deň ráno si zrazu všimla, že oceán sa správa inak, ako by mal.

Nikto jej neveril

Len dva týždne pred dovolenkou sa Tilly na hodine geografie učila o vlnách cunami. Hovorili si o tom, aké sú znamenia prichádzajúcej katastrofy a učiteľ im na vyučovaní púšťal aj video cunami na Havaji. To, čo zrazu videla pred sebou v Thajsku, ju poriadne vystrašilo. Hladina vyzerala presne tak, ako to mala čerstvo zaznamenané v pamäti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…