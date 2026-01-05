Spomenula si na hodinu zemepisu a pochopila, že je zle. Školáčka zachránila stovky ľudí pred katastrofou
Roky po nešťastí je stále najviac vďačná svojmu učiteľovi.
Pred viac ako 21 rokmi zasiahla juhovýchodnú Áziu jedna z najničivejších prírodných katastrof všetkých čias. O život vtedy cunami obralo 230-tisíc ľudí v 14 krajinách sveta. Obrovská vlna sa na pobrežia valila rýchlosťou 800 kilometrov za hodinu, zachrániť sa v poslednej chvíli bolo takmer nemožné. Ujsť pred touto katastrofou sa však podarilo na jednej pláži v Thajsku, a to vďaka 10-ročnej školáčke. Tá pochopila, že sa blíži niečo zlé, hoci jej nikto spočiatku neveril.
Rozprávková idylka
Krásne modré nebo, biely piesok ako z rozprávky, letné teploty. Thajské pláže už pred rokmi lákali domácich a turistov stráviť vianočné sviatky a príchod nového roka práve tam. 26. decembra 2004 sa ale všetko zmenilo. V thajskom Phukete bola len jediná pláž, ktorá po vlne cunami nezaznamenala ani jedinú obeť – vďačia za to 10-ročnej Tilly Smithovej.
Britskému dievčaťu odvtedy nikto nepovedal inak ako anjel pláže. Tilly rovnako ako mnoho ďalších sa ocitlo v Thajsku na dovolenke so svojou rodinou. Na prechádzke po pláži v osudný deň ráno si zrazu všimla, že oceán sa správa inak, ako by mal.
Nikto jej neveril
Len dva týždne pred dovolenkou sa Tilly na hodine geografie učila o vlnách cunami. Hovorili si o tom, aké sú znamenia prichádzajúcej katastrofy a učiteľ im na vyučovaní púšťal aj video cunami na Havaji. To, čo zrazu videla pred sebou v Thajsku, ju poriadne vystrašilo. Hladina vyzerala presne tak, ako to mala čerstvo zaznamenané v pamäti.