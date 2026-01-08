Otca neprávom vrhli za mreže, nechal tam väčšinu zubov. Príbeh rodičov Milana Kňažka bol ako z románu
Známy herec si zaspomínal na svoje neľahké detstvo aj na milovaných rodičov.
Narodil sa tesne po vojne v malej obci na strednom Slovensku, kde sa už končila cesta. Milan Kňažko sa dodnes s úsmevom vracia k tomu, že aj keď sa spolu s ním v jeho rodisku narodilo viacero umelcov, po ňom už odtiaľ nevzišiel nik, kto by mal s herectvom čosi spoločné. „Dospel som k názoru, že sa tam zrejme muselo pokaziť víno alebo čo,“ smial sa v relácii Osudy, ktorú vysiela Český rozhlas Vltava, a rozhovoril sa aj o svojom neľahkom detstve.
Keď bol najslabší, chránil ho starý otec
Známy herec je tretím synom svojich rodičov, ktorí po dvoch chlapcoch s nádejou očakávali, že do rodiny konečne pribudne dievčatko. Nakúpili aj ružovú výbavičku, ale keďže v roku 1945 ženy rodili doma, až po pôrode sa ukázalo, že im predpoveď nevyšla. Milan bol teda najmladším z troch bratov, ktorý si za nich zväčša všetko odniesol.
„Bol som taký hromozvod. Keď mama alebo otec najstaršiemu niečo prikázali, on šiel za mladším, aby to urobil a ten mladší zase za mnou. Preto som si často odniesol, ak sa niečo nesplnilo. Bol som najmladší, najslabší,“ opísal Milan Kňažko, ktorý si však vďaka svojej zraniteľnosti získal ochranu starého otca.
Rodičom bol trikrát na svadbe
Čítal mu rozprávky, rozprával mu o prírode, brával ho na prechádzky a keď mal len päť rokov, naučil ho čítať švabach. Keďže starému otcovi stále slabol zrak, Milan mu neskôr sám čítaval a zručnosť, ktorej ho dedko priučil tak skoro, sa mu zišla aj v škole, ktorú už navštevoval v hlavnom meste, kam sa rodina presťahovala. Vtedy sa však šťastné detstvo známeho herca skončilo. O rok neskôr sa totiž jeho otec stal politickým väzňom.
„Patrilo to do galérie politických procesov 50. rokov za rozvracanie socialistického zriadenia, čo bol totálny nezmysel. Bol to hnusný politický proces a bol v tom absolútne nevinne. Začalo sa to tým, že mu predostreli nejaký nezmysel, ktorého sa akože dopustil, a povedali mu, že to je na trest smrti, ale v prípade, že sa prizná k nejakým bodom obžaloby, dostane ‚len‘ doživotie,“ spomína si Kňažko, ktorého otca napokon po 28 mesiacoch samoväzby odsúdili na 14 a pol roka, z čoho si nakoniec odsedel takmer osem rokov.