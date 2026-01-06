V daždi rozdával luxusné tenisky. Rytmus nevídaným gestom ukázal, že na svoje korene nezabúda
Môžeš ma zobrať z ulice, ale ulicu nikdy nezoberieš zo mňa, vraví raper.
Na to, kde začínal, nezabudol dodnes. Najznámejší slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský sa vždy hlásil k sídlisku a nezanevrel naň ani po tom, ako dosiahol nevídaný úspech. Počas tohtoročných sviatkov zároveň ukázal, že myslí aj na iných a urobil nevídané gesto, informuje portál koktejl.azet.sk.
Špeciálne miesto
Deň pred Štedrým dňom Rytmus pretriedil svoj šatník a ľuďom v bratislavskej mestskej časti Petržalka rozdal približne 50 párov tenisiek. Svoj plán vopred avizoval na instagramovom profile a ešte v ten deň ho zrealizoval.
Rytmus sa netají tým, že tamojší Dom kultúry Lúky má v jeho srdci špeciálne miesto – spája sa mu s prvým petržalským vystúpením. Nazval ho ikonickým a tenisky rozdával v jeho blízkosti. „Toto sídlisko mi dalo veľa a teraz mu to odovzdávam," priznal vo videu.
Môžeš ma zobrať z ulice, ale ulicu nezoberieš zo mňa
Jeho akcia mala úspech aj napriek dažďu. „Ako som hovoril, môžeš ma dostať z ulice, ale ulicu nikdy nezoberieš zo mňa. Tým som chcel povedať, že tu bol ikonický moment. Tu som sedával s Hajtkovičom, s Davidom zo Senca, so Žužuletou a so všetkými skupinami zo Zvuku ulice, kde sa mi na základe týchto momentov začalo dariť a za to ďakujem sídlisku, preto sa to snažím nejako vyvažovať,“ vyznal sa úspešný raper.