V daždi rozdával luxusné tenisky. Rytmus nevídaným gestom ukázal, že na svoje korene nezabúda
Anna Šišková s dcérou.

V daždi rozdával luxusné tenisky. Rytmus nevídaným gestom ukázal, že na svoje korene nezabúda

Vrátil sa na miesto svojich koreňov.
Vrátil sa na miesto svojich koreňov. — Foto: Instagram @rytmusking

Môžeš ma zobrať z ulice, ale ulicu nikdy nezoberieš zo mňa, vraví raper.

Na to, kde začínal, nezabudol dodnes. Najznámejší slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský sa vždy hlásil k sídlisku a nezanevrel naň ani po tom, ako dosiahol nevídaný úspech. Počas tohtoročných sviatkov zároveň ukázal, že myslí aj na iných a urobil nevídané gesto, informuje portál koktejl.azet.sk.

Špeciálne miesto

Deň pred Štedrým dňom Rytmus pretriedil svoj šatník a ľuďom v bratislavskej mestskej časti Petržalka rozdal približne 50 párov tenisiek. Svoj plán vopred avizoval na instagramovom profile a ešte v ten deň ho zrealizoval.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Rytmus sa netají tým, že tamojší Dom kultúry Lúky má v jeho srdci špeciálne miesto – spája sa mu s prvým petržalským vystúpením. Nazval ho ikonickým a tenisky rozdával v jeho blízkosti. „Toto sídlisko mi dalo veľa a teraz mu to odovzdávam," priznal vo videu.

Môžeš ma zobrať z ulice, ale ulicu nezoberieš zo mňa

Jeho akcia mala úspech aj napriek dažďu. „Ako som hovoril, môžeš ma dostať z ulice, ale ulicu nikdy nezoberieš zo mňa. Tým som chcel povedať, že tu bol ikonický moment. Tu som sedával s Hajtkovičom, s Davidom zo Senca, so Žužuletou a so všetkými skupinami zo Zvuku ulice, kde sa mi na základe týchto momentov začalo dariť a za to ďakujem sídlisku, preto sa to snažím nejako vyvažovať,“ vyznal sa úspešný raper.

