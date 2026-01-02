Túži spomaliť, aby sa telu odvďačila za množstvo driny. Toto známi Slováci očakávajú od roka 2026 - Dobré noviny
Túži spomaliť, aby sa telu odvďačila za množstvo driny. Toto známi Slováci očakávajú od roka 2026
Túži spomaliť, aby sa telu odvďačila za množstvo driny. Toto známi Slováci očakávajú od roka 2026

Thomas Puskailer s rodinou / Bibiana Ondrejková.
Thomas Puskailer s rodinou / Bibiana Ondrejková. — Foto: Instagram @thomaspuskailer, Wikipedia @Pavol Frešov

Slovenské šoubiznisové tváre predstavili svoje očakávania na rok 2026.

Nie sú to predsavzatia, ako si mnohí ľudia dávajú, ale skôr akési očakávania. Známi Slováci a Slovenky pre Nový Čas prezradili, ako by sa v ďalšom roku chceli cítiť. Niektoré ich vyjadrenia vás možno prekvapia, iné, naopak, pobavia.

Jozef Vajda / Sima Magušinová
Prečítajte si tiež: 40-dňový pôst dodržiavajú aj známi Slováci: Nepijú alkohol, zakazujú si televíziu či ignorujú mobily

5. Bibiana Ondrejková

Herečka a jojkárska moderátorka, ktorá sa do sŕdc televíznych divákov zapísala najmä dabovaním bláznivej Phoebe zo seriálu Priatelia, si pred pár rokmi prešla ťažkým životným obdobím, napriek tomu sa na svet pozerá pozitívne. Aj jej očakávanie od roku 2026 sa nesie v podobnom duchu. „Oddýchnutá, vyšportovaná, vysmiata, milovaná, vyzážitkovaná, vzdelanejšia, slobodnejšia, spokojnejšia a bohatšia,“ prezradila moderátorka Ranných novín, ako by sa chcela cítiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NIE RAKOVINE (@nie_rakovine)

4. Thomas Puskailer

Známy moderátor, ktorý je aj trojnásobným otcom, sa netají tým, že rodina je pre neho všetko. Okrem pracovných povinností ho tak denne doma čakajú aj tie rodičovské. Svojimi slovami možno poukázal aj na to, že sa na nudu rozhodne sťažovať nemôže. V roku 2026 sa totiž chce cítiť nasledovne: „Ako človek, ktorý má čas vypiť kávu, kým je ešte teplá.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

3. Dávid Uzsák

Herec, ktorého televízni diváci môžu poznať z mnohých projektov, napríklad aj z jojkárskeho seriálu Nemocnica, má želanie, ktoré isto zdieľa s mnohými krajanmi. Rád by sa v nadchádzajúcom roku cítil v pohode a menej zdeptaný z diania na Slovensku a vo svete.

