Rodičia jej stále pripomínali, že sa nemala narodiť. Známa herečka v sebe našla silu vzoprieť sa minulosti
Dnes už vie, že všetko raz prebolí.
Odmalička chcela byť herečkou, no jej otec sa s týmto rozhodnutím nikdy nezmieril. Herci boli preňho len komedianti, herečky zase nečisté ženy, a keď jeho dcéra prvýkrát domov priniesla lístky na svoje predstavenie, odmietol ich.
Známej dievčine nebola veľkou oporou ani mama. Doma ju nikto nechválil, oslovovali ju len krstným menom, žiadnymi zdrobneninami, a hoci odmalička cítila, že je nechcená, prísnych a odmeraných rodičov až do konca doopatrovala.