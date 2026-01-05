Si hlúpy, vraveli mu a už ho to unavovalo. Z bitého a kritizovaného chlapca napokon vyrástla legenda
Keď ešte nevedel, akou cestou sa má vydať, podporil ho starý otec.
Bol introvertom a slabým žiakom, šikanovali ho, kritizovali a on sa všetkým týmto pocitom snažil uniknúť cez herectvo. Nebolo to preňho len o kariére, bol to jeho spôsob sebarealizácie, vďaka ktorému bol konečne niekým. Keď mal totiž chlapec z fotografie 17 rokov, bol už unavený z toho, ako mu každý vraví, že je hlúpy – a rozhodol sa konať. Z bitého a kritizovaného mladíka sa nakoniec stal uznávaný umelec.