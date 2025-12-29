VIDEO: Nezbedný princ Louis je miláčikom internetu, z otcových rúk ukoristil darček s lákavým obsahom - Dobré noviny
VIDEO: Nezbedný princ Louis je miláčikom internetu, z otcových rúk ukoristil darček s lákavým obsahom
VIDEO: Nezbedný princ Louis je miláčikom internetu, z otcových rúk ukoristil darček s lákavým obsahom

Ľudia majú radi detskú úprimnosť najmladšieho princa.
Ľudia majú radi detskú úprimnosť najmladšieho princa. — Foto: FB: PrintSC Hello!

Najmladší člen kráľovskej rodiny je povestný svojou úprimnosťou.

Teší sa z maličkostí a nič pred svetom neskrýva. Sedemročný princ Louis si stále v sebe zachováva detskú nezbednosť a aj v situáciách, keď si jeho starší súrodenci dávajú pozor na to, čo sa patrí, on sa na nič nehrá.

Rovnaký moment sa odohral pred kostolom sv. Márie Magdalény, kde ich po tradičnej omši čakal dav priaznivcov. Členovia kráľovskej rodiny im podávali ruky a niektorí sa ich snažili potešiť aj nejakým darčekom. A presne to bol moment, ktorý využil princ Louis.

Keď zbadal, že jeho otec William dostáva kus obrovskej čokolády so slovami, že je určená Louisovi, nemohol to nechať len tak. S horibilným nadšením si sladkosť ukoristil skôr, než ju William mal šancu poriadne uchytiť vo svojich rukách. Čokoládu si potom držal v rukách po celý zvyšok prechádzky.

„Princ Louis bol veľmi nadšený, keď sa mu ju podarilo vyloviť z rúk svojho otca a darček si mohol objať. Nezbedník Louis, určite to bol najkrajší moment jeho rána," povedala magazínu Hello! jedna z fanúšikov rodiny, ktorá udalosť videla na vlastné oči.  

Princ Louis s mamou Kate
Prečítajte si tiež: VIDEO: Aj kráľovské deti sú len deti. Princ Louis dal počas osláv kráľovskej rodine riadne zabrať

