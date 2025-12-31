Zlomový bod príde o pár dní. Svoje novoročné predsavzatia dodržíte, no podľa trénerky potrebujete stratégiu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zlomový bod príde o pár dní. Svoje novoročné predsavzatia dodržíte, no podľa trénerky potrebujete stratégiu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.

Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 856 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zlomový bod príde o pár dní. Svoje novoročné predsavzatia dodržíte, no podľa trénerky potrebujete stratégiu

Dvojnásobná absolútna majsterka sveta Radoslava Tóth.
Dvojnásobná absolútna majsterka sveta Radoslava Tóth. — Foto: Facebook BodyGeek Fitness

Polovica januára je štatisticky najkritickejší bod, kedy nás motivácia a vytrvalosť dodržiavať predsavzatie buď nadobro opustia alebo sa začnú stávať prirodzenou rutinou.

Mnoho Slovákov sa na prelome rokov zaprisaháva, že bude žiť lepšie, zdravšie, kvalitnejšie, že splní svoje predsavzatia. Potom však príde zlomový bod, v ktorom si mnohí povedia, že to nestojí za to, alebo svoje plány jednoducho vytesnia. Nastáva pomerne krátko po novom roku, už v polovici januára.

Podľa Radoslavy Tóth, dvojnásobnej absolútnej majsterky sveta v mŕtvom ťahu je to štatisticky najkritickejší moment, kedy nás motivácia a vytrvalosť dodržiavať predsavzatia buď nadobro opustia alebo sa pomaly z nového zvyku začne stávať rutina. Ak nechcete skončiť ako tretina Slovákov, ktorá na svoje predsavzatie rýchlo zabudne a nedotiahne to ani do konca januára, skúste niekoľko tipov tejto úspešnej trénerky, ktoré vám pomôžu sa nevzdať. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1365917862212096&set=pb.100063816842790.-2207520000

15. Zapisovať a merať

Radoslava Tóth vie, že predsavzatia by mali byť konkrétne a merateľné. Nedávna štúdia zistila, že dať si všeobecné, nejasné ciele dostáva človeka do depresie. Napísať si svoje ciele na papier nie je len skvelým spôsobom, ako ich dodržať, ale váš zoznam vám môže takisto pomôcť zistiť presnú postupnosť krokov k ich dosiahnutiu. „Chcem schudnúť“ je veľmi častým želaním, ale ako sa dostanete z bodu A do bodu B? Namiesto toho skúste niečo konkrétnejšie, ako napríklad: „Chcem schudnúť 5 kíl za dva mesiace tak, že obmedzím maškrty z fast foodu a budem chodiť do fitka 4-krát týždenne. Svoju novú hmotnosť si udržím polroka a potom si dám nový cieľ.“

Rozmeníme si cieľ na drobné s konkrétnymi číslami a pravidelným zapisovaním meraní (hmotnosti, počtu tréningov) si svoje predsavzatie upevníte a udržíte sa na tej správnej ceste. Nech je konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, zamerané na výsledky a s časovým limitom.

Poznáme 7 tichých zabijakov v našich domácnostiach, na ďalších 13 si ešte chvíľu počkáme.
Prečítajte si tiež: Upozorňuje na tichých zabijakov v domácnosti. Tohto sa zbavte a pomôžete si, radí influencerka Emma

14. Zvládnuteľné predsavzatie

Predsavzatie by nemalo byť len zbožným želaním. Ak ste napríklad nikdy nedvíhali závažia vo fitku a chcete mať veľký hrudník, predsavzať si cvičiť tlaky na lavičke každý deň vás po niekoľkých tréningoch sklame. Pre väčšinu ľudí je veľmi ťažké urobiť zmenu zo dňa na deň. Dôvod je sčasti fyziologický: náš mozog má rád pohodlné staré zvyky a proti novým bojuje. Kľúčom k dodržaniu cieľa je robiť malé postupné zmeny. Ak ste napríklad nikdy nebehávali a vaším novoročným cieľom je odbehnúť maratón, trénujte postupne. Nevrhnite sa hneď na dlhé vytrvalostné trate. Začnite napríklad chôdzou 2-krát do týždňa, neskôr prejdite na jogging a až potom na beh. Postupne niekoľko mesiacov zvyšujte náročnosť.

13. Rozdeliť si cieľ

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…