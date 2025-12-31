Zlomový bod príde o pár dní. Svoje novoročné predsavzatia dodržíte, no podľa trénerky potrebujete stratégiu
Polovica januára je štatisticky najkritickejší bod, kedy nás motivácia a vytrvalosť dodržiavať predsavzatie buď nadobro opustia alebo sa začnú stávať prirodzenou rutinou.
Mnoho Slovákov sa na prelome rokov zaprisaháva, že bude žiť lepšie, zdravšie, kvalitnejšie, že splní svoje predsavzatia. Potom však príde zlomový bod, v ktorom si mnohí povedia, že to nestojí za to, alebo svoje plány jednoducho vytesnia. Nastáva pomerne krátko po novom roku, už v polovici januára.
Podľa Radoslavy Tóth, dvojnásobnej absolútnej majsterky sveta v mŕtvom ťahu je to štatisticky najkritickejší moment, kedy nás motivácia a vytrvalosť dodržiavať predsavzatia buď nadobro opustia alebo sa pomaly z nového zvyku začne stávať rutina. Ak nechcete skončiť ako tretina Slovákov, ktorá na svoje predsavzatie rýchlo zabudne a nedotiahne to ani do konca januára, skúste niekoľko tipov tejto úspešnej trénerky, ktoré vám pomôžu sa nevzdať.
15. Zapisovať a merať
Radoslava Tóth vie, že predsavzatia by mali byť konkrétne a merateľné. Nedávna štúdia zistila, že dať si všeobecné, nejasné ciele dostáva človeka do depresie. Napísať si svoje ciele na papier nie je len skvelým spôsobom, ako ich dodržať, ale váš zoznam vám môže takisto pomôcť zistiť presnú postupnosť krokov k ich dosiahnutiu. „Chcem schudnúť“ je veľmi častým želaním, ale ako sa dostanete z bodu A do bodu B? Namiesto toho skúste niečo konkrétnejšie, ako napríklad: „Chcem schudnúť 5 kíl za dva mesiace tak, že obmedzím maškrty z fast foodu a budem chodiť do fitka 4-krát týždenne. Svoju novú hmotnosť si udržím polroka a potom si dám nový cieľ.“
Rozmeníme si cieľ na drobné s konkrétnymi číslami a pravidelným zapisovaním meraní (hmotnosti, počtu tréningov) si svoje predsavzatie upevníte a udržíte sa na tej správnej ceste. Nech je konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, zamerané na výsledky a s časovým limitom.
14. Zvládnuteľné predsavzatie
Predsavzatie by nemalo byť len zbožným želaním. Ak ste napríklad nikdy nedvíhali závažia vo fitku a chcete mať veľký hrudník, predsavzať si cvičiť tlaky na lavičke každý deň vás po niekoľkých tréningoch sklame. Pre väčšinu ľudí je veľmi ťažké urobiť zmenu zo dňa na deň. Dôvod je sčasti fyziologický: náš mozog má rád pohodlné staré zvyky a proti novým bojuje. Kľúčom k dodržaniu cieľa je robiť malé postupné zmeny. Ak ste napríklad nikdy nebehávali a vaším novoročným cieľom je odbehnúť maratón, trénujte postupne. Nevrhnite sa hneď na dlhé vytrvalostné trate. Začnite napríklad chôdzou 2-krát do týždňa, neskôr prejdite na jogging a až potom na beh. Postupne niekoľko mesiacov zvyšujte náročnosť.