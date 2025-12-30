V brušku je polovica jeho a polovica jej. Martin Fehérváry a Natália sa pochválili nádhernými zábermi
Slovenský hokejista sa čoskoro stane po prvý raz otcom.
Keď sa v septembri tohto roka Martin Fehérváry spolu s partnerkou Natáliou podelil s verejnosťou na sociálnej sieti s nádhernou novinkou, že z nich budú onedlho rodičia, fanúšikovia neskrývali veľkú radosť. Pred časom sa náš najlepší obranca opäť pochválil na svojom profile novými zábermi s tehotnou Natáliou a spoločne pridali aj krásne slová. Je evidentné, že sa na svoju rodičovskú úlohu nesmierne tešia.
Polovica z oboch
Martin oslávil v októbri svoje 26. narodeniny a dostal k nim ten najlepší darček. O radostnú správu sa podelila na sociálnej sieti jeho partnerka Natália, ktorá napísala jednoduché slová: „Polovica mňa + polovica teba.“
Fotografiami, na ktorých vidieť jej rastúce bruško, potvrdila, že s Martinom čakajú ich prvé bábätko. Po oznámení tejto radostnej novinky nadchádzajúcich rodičov zasypali gratulácie nielen od fanúšikov, ale aj od ich kamarátov či Martinových spoluhráčov.
Gratuláciu poslala manželka Tomáša Tatara, Veronika, ako aj manželka Fehérváryho spoluhráča z Washingtonu Alexandra Ovečkina - Anastázia Šubskaja.