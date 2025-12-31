Zuzana Juráneková o zákaze sociálnych sietí pre mladých: To, čo nám príde banálne, tam oni prežívajú naplno
Podľa odborníčky tvrdé zákazy alebo odoberanie mobilov ako trest väčšinou nefungujú.
Jedni si myslia, že zákaz sociálnych sietí je dobrým riešením, iní by sa namiesto zákazov sústredili na bezpečné fungovanie na internete. Vytváranie a udržiavanie hraníc môže byť jedným z kľúčových riešení.
Austrália plošne zakázala sociálne siete užívateľom do 16 rokov. Členské krajiny Európskej únie tiež uvažujú nad zavedením vlastných národných zákazov pre maloletých na sociálnych sieťach. Aký názor má na to odborná poradkyňa Zuzana Juráneková z občianskeho združenia IPčko?
Neoddeliteľná súčasť života
„Sociálne siete a nadmerné používanie online technológií má nespochybniteľné dopady na psychiku a vývin detí a mladých ľudí. Je ale dôležité uvedomiť si aj to, že sú neoddeliteľnou súčasťou ich životov a budú ňou aj v budúcnosti," uviedla odborná poradkyňa. Tvrdé zákazy alebo odoberanie mobilov ako trest podľa nej väčšinou nefungujú. „Akonáhle je niečo zakázané, láka nás to ešte viac a mladí sú veľmi vynaliezaví v tom, ako sa dostať k tomu, čo im zakázali," vysvetlila Juráneková.
Dôležitejšie je, aby sa deti a mladí ľudia neocitali v online svete sami a aby vedeli, ako v ňom fungovať. Prízvukuje, že to je kľúčová úloha rodičov a škôl, v ktorých deti a mládež trávia veľkú časť svojho času.
Technológie a internet sú dnes úplne bežnou súčasťou života, mladí ich využívajú nonstop. „Online priestor je pre nich prirodzeným prostredím, v ktorom sa vzdelávajú, tvoria vzťahy, komunikujú, hľadajú inšpiráciu či sebarealizáciu. Zároveň to však znamená, že sú oveľa viac vystavení rôznym fenoménom internetu – od tlaku sociálnych sietí cez porovnávanie sa až po riziká ako kyberšikana, grooming či šírenie nenávisti, radikalizácia," varuje Juráneková.
Preto je podľa nej nevyhnutné, aby sme online svet nepodceňovali, ale brali ho vážne, ako kľúčovú súčasť života mladých, v ktorej potrebujú sprevádzanie, informácie, poznať možnosti pomoci, mať dôverný vzťah so svojím fyzickým okolím a získať zážitok, že o tom, čo sa deje v online svete, sa môžu rozprávať bez kritiky, zákazov, trestov, ignorovania a zosmiešňovania. Upozorňuje ešte na jednu veľmi dôležitú skutočnosť: „To, čo nám príde ako nereálne a banálne, je pre nich dôležité a prežívajú to rovnako, ako keby sa to dialo vo fyzickom prostredí."