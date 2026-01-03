Klebetilo sa, že je milenkou Fidela Castra. Eva Pilarová s jedným mužom vydržala až do konca
Lásku speváčka hľadala v živote niekoľkokrát.
S ľahkosťou vtáčika dokázala vyspievať tri oktávy, za čo ju obdivovali davy. Život však nemala vôbec ľahký. Nezabudnuteľná česká džezová a swingová kráľovná Eva Pilarová zažila naozaj všeličo. Búrlivé vzťahy, veľké lásky i sklamania, momenty, keď stála v svetle reflektorov a ľudia jej tlieskali, i napínavé chvíle, keď jej súdruhovia hrozili, že ju pripravia o sľubnú kariéru. Ona sa ich však nebála a občas si so svojimi kolegami z divadla poriadne vyhodila z kopýtka.
Svoj príbeh by Eva Pilarová mohla pokojne vydať ako pútavý román, ktorý by mohol niesť názov podľa jednej z jej najslávnejších piesní: Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Prečítajte si viac o jej živote plnom úspechov, ale i nečakaných zvratov, strát a bolesti.
Spevom zachránila mamu
Eva sa narodila sa na prahu druhej svetovej vojny ako jedináčik do katolíckej krajčírskej rodiny. Žili v Brne, kde jej otec prevádzkoval krajčírsky salón. Keď sa v apríli 1945 priblížili k Brnu Sovieti, odviezol rodinu do malej juhomoravskej dedinky Morkůvky k tete. Domnieval sa totiž, že tadiaľ ruskí vojaci nepôjdu. Evina teta nejaký čas zdieľala byt so sovietskou vojačkou, ktorá pekne spievala a Evu naučila jednu ruskú pesničku. Až po rokoch zistila, že šlo o ruskú hymnu. No práve vďaka tomu, že ju poznala, sa jej ešte šesťročnej podarilo ochrániť pred násilím ruských vojakov vlastnú mamu.
Keď vtrhli do dediny, bez mihnutia oka znásilnili ich susedku. Eva s rodičmi sa ukrývali v skleníku, no zakrátko ich našli. Otcovi zobrali hodinky a všetko, čo sa dalo, a keď sa začal jeden z vojakov približovať k Evinej mame, Eve napadlo, že tí muži predsa rozprávajú rovnakou rečou, akou ju učila vojačka spievať. „Postavila som sa pred toho vojaka a spustila som: ‚Sajuz něrušimyj...‘ Vojak začal plakať, vzal ma do náručia, obchádzal so mnou dvor a už sa nikomu nič nestalo,“ spomínala slávna speváčka pre plus.rozhlas.cz na momenty plné strachu.
Po vojne sa s rodinou vrátila do Brna, kde začala v kostolnom zbore spievať prvé sóla a neskôr pokračovala i v Brnianskom detskom zbore, ktorý často nahrával skladby v rozhlase. Eva s veľkým oduševnením spievala sóla aj dvojhlasy a spev ju očividne nesmierne bavil. Zlom u nej však nastal, až keď po nejakom čase zažila vystúpenie kapely Glenna Millera. Evinou dušou to vtedy veľmi pohlo. „Niekde tam sa zaťal ten pazúrik, ktorý ma už nepustil,“ priznala speváčka, ktorá sa odvtedy ako speváčka začala viac orientovať práve na swing a džez.
Láska k Amerike
Napriek tomu, že neskôr podpísala Antichartu, Štátna bezpečnosť si na ňu dávala pozor pre jej neukočírovateľnú lásku k všetkému americkému. Napokon jej zakázali cestovať na koncerty a džezové súťaže do západných krajín. Vystupovať mohla len doma, v Sovietskom zväze a na Kube. Eva sa však komunistov nebála a napriek tomu, že ju sledovali, spolu so svojimi speváckymi kolegami Waldemarom Matuškom a Karlom Gottom si občas poriadne vyhodili z kopýtka. V trojici naozaj poriadne vystrájali a postarali sa aj o obrovský škandál.