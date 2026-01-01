Pomôže obľúbený nápoj aj konkrétny vitamín. Tieto tipy vás po prehýrenom Silvestri postavia na nohy
Zistite, čo robiť, ak ste nepili s mierou a testovali hranice vlastného tela.
Bolesť hlavy, hnačka, triaška, nevoľnosť či celková nepohoda po prehýrenej noci. To všetko je pre ľudské telo signálom, že to s alkoholom netreba preháňať. Niektorí ľudia sú v týchto situáciách citliví na zvuk, iní na svetlo, príznaky sprevádza aj silné búšenie srdca či prílišné potenie.
Pitie alkoholu narúša mozgovú aktivitu počas spánku a preto môže byť nepríjemná „opica“ spôsobená aj jeho deficitom. Začína v momente, kedy hladina alkoholu v krvi klesá a podľa niektorých odborníkov úplne nastúpi až vtedy, keď alkohol z tela zmizne. Problémom je najmä nepremyslené opíjanie sa.
Podľa expertov z lekárskej fakulty na Harvarde však existuje niekoľko spôsobov, vďaka ktorým sa dá týmto príznakom úplne vyhnúť alebo vzniknuté problémy aspoň trochu zmierniť. „Samozrejme, najlepšie je nepiť alkohol vôbec, ale ak už pijete, tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu,“ podotkli na webe fakulty.
7. Dostatok tekutín
Alkohol je močopudný a ak na druhý deň po tom, ako ste to s pitím prehnali, neustále utekáte na záchod, zvraciate alebo trpíte hnačkou, telo je o to viac dehydrované. Napriek nevoľnosti sa treba napiť, aj pár dúškov vody môže v tomto prípade urobiť veľký rozdiel.