Zbožňovali ju, no ona na sláve nikdy nelipla. Legendárna herečka Brigitte Bardot navždy odišla
Svet prišiel o legendu francúzskej kinematografie.
Svet prišiel o legendu kinematografie 20. storočia. Brigitte Bardot navždy odišla vo veku 91 rokov a zanechala za sebou obrovské kultúrne dedičstvo. „Nadácia Brigitte Bardot s obrovským zármutkom oznamuje úmrtie svojej zakladateľky a prezidentky, madam Brigitte Bardot, svetoznámej herečky a speváčky, ktorá sa rozhodla opustiť svoju prestížnu kariéru, aby obetovala život ochrane zvierat a svojej nadácii,“ informovala 28. decembra agentúra Agence France-Presse.
„Bol to život snov, ale bola to tiež pekná otrava.“ Takto zhodnotila svoje pôsobenie vo svete filmu zrejme najobdivovanejšia európska herečka histórie, keď sa rozhodla navždy odísť zo svetiel reflektorov. Mala vtedy len 39 rokov. Brigitte Bardot prezývali „božská" a boli do nej zamilovaní muži po celom svete, aj vo vtedajšom Československu.
Už od roku 1956 bola aj vďaka filmu A Boh stvoril ženu celosvetovo považovaná za sexymbol a hoci odvtedy prešli už desaťročia, svet na ňu nezabudol. Charizmatická herečka sa neskôr stala aktivistkou za práva zvierat a o jej smrti francúzske médiá hovoria ako o úmrtí jednej z posledných legiend zlatej doby francúzskej kinematografie. Toto bol jej príbeh.
Svet bol zrazu na nohách
Brigitte Anne-Marie Bardot sa narodila v roku 1934 v Paríži a vyrastala v tradičnej katolíckej rodine. The Guardian informuje, že ako tanečnica vynikala až natoľko, že jej dovolili študovať na prestížnom parížskom konzervatóriu a ona sama už v 15 rokoch začala s modelingovou kariérou a objavila na obálke časopisu Elle. Vďaka tomu jej ponúkli aj prvé filmové roly.
V tom čase sa zoznámila s asistentom réžie, neskôr slávnym režisérom Rogerom Vadimom, ktorý sa rozhodol, že z nej spraví hviezdu strieborného plátna. Práve on ju priviedol k režisérovi Marcovi Allegretovi a ten atraktívnu Francúzku obsadil do komédie Le Trou normand.