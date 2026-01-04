Dokázal jej, že si vybrala dobre. Alexander Bárta a Heňa Mičkovicová sa o dlhoročný vzťah poctivo starajú
Obidvaja vedia, že vzťah je niečo, čo treba pestovať.
Ich vzťah je postavený na vzájomnom rešpekte a aj v dnešnej dobe je dôkazom, že skutočné puto dokáže vydržať dlhodobo. Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta sú spolu už viac ako 20 rokov a stále pôsobia ako zohraná dvojica, ktorá svoj vzťah pestuje naozaj starostlivo.
Dobre si vybrala
Súkromie si poctivo strážia, no aj napriek tomu je jasné, že sú si navzájom tou najväčšou oporou. Ich tajomstvo sa pritom skrýva v úplne prirodzených a zdanlivo samozrejmých veciach. Známy umelec navyše nedávno prezradil aj to, v čom sa so svojou životnou partnerkou za žiadnych okolností neodváži pretekať.
„Spoznali sme sa, keď som mala 36 rokov, čiže som už mala čo to za sebou. Okrem prvotnej príťažlivosti boli dôležité aj tie základné hodnoty. Je to o pestovaní vzťahu - nie len z jednej strany, ale z obidvoch a je fajn, keď si to obaja uvedomujú. Dá sa povedať, že som si dobre vybrala, môj partner má naozaj záujem, aby ten vzťah pretrval. Ja som napríklad zabudla, že máme 20. výročie, on nie,“ smiala sa počas rozhovoru so Zuzanou Vačkovou známa herečka.
Ani sa o to nepokúša
Chválou na adresu svojej polovičky pritom nešetrí ani Alexander Bárta. Obľúbený umelec totiž presne vie, v čom má jeho životná láska navrch a otvorene priznáva, že sa s ňou v tomto smere ani len nesnaží súperiť.