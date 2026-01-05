Riadi sa heslom múdrej starej mamy. Televízna svokra Gizka Oňová má toho veľa, ale s úsmevom stíha všetko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Riadi sa heslom múdrej starej mamy. Televízna svokra Gizka Oňová má toho veľa, ale s úsmevom stíha všetko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 819 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Riadi sa heslom múdrej starej mamy. Televízna svokra Gizka Oňová má toho veľa, ale s úsmevom stíha všetko

Gizka Oňová a jej recept na duševnú rovnováhu.
Gizka Oňová a jej recept na duševnú rovnováhu. — Foto: Promo fotografie TV Markíza, Facebook @gizkaonova2

Herečku a speváčku preslávila relácia, v ktorej riešila rodinné spory. 

„Kto si nevie zadeliť čas, peniaze a miesto v byte, je stratený človek,“ hovorievala jej stará mama a podľa Gizky Oňovej mala pravdu. Známa televízna svokra v rozhovore pre Život prezradila, ako sa jej podarilo v zaneprázdnenom živote nájsť balans medzi prácou, rodinou a súkromím, a tiež to, čo je podľa nej základom duševnej rovnováhy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/gizkaonova2/posts/416286560603626?ref=embed_post

Stíha všetko

Idem, riešim. Asi len máloktorý televízny divák nepozná tieto osvedčené a známe slová, ktoré používala Gizka Oňová v relácii o rodinných sporoch. Vďaka úlohe televíznej svokry, ktorá pomáhala rodinám riešiť ich problémy, ju spoznalo celé Slovensko.

Vráti sa Gizka Oňová ako svokra na televízne obrazovky?
Prečítajte si tiež: Idem, riešim. Gizka Oňová prezradila, či bude v budúcnosti ešte televíznou svokrou

Známa herečka a speváčka je stále zaneprázdnená aj v súčasnosti a má mnoho nielen pracovných aktivít. Napriek tomu stíha všetko a v živote sa jej podarilo nájsť ten správny balans.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/photos/a.122638511111004/637314596310057/?type=3&ref=embed_post

Poriadok vo veciach aj v sebe

Riešenie je vraj jednoduché – treba si vedieť múdro zorganizovať prácu aj oddych. „Vedieť narábať s časom som sa naučila, už keď boli moje tri deti malé. Neskôr prišli vnúčatá a tempo sa neznížilo - skôr naopak. Musela som stíhať všetko – uvariť, vyprať, upratať, a popritom si nájsť chvíľu pre seba,“ vraví Gizka.

Odkazuje aj na múdro starej mamy, ktorým sa riadi dodnes.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…