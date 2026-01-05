Riadi sa heslom múdrej starej mamy. Televízna svokra Gizka Oňová má toho veľa, ale s úsmevom stíha všetko
Herečku a speváčku preslávila relácia, v ktorej riešila rodinné spory.
„Kto si nevie zadeliť čas, peniaze a miesto v byte, je stratený človek,“ hovorievala jej stará mama a podľa Gizky Oňovej mala pravdu. Známa televízna svokra v rozhovore pre Život prezradila, ako sa jej podarilo v zaneprázdnenom živote nájsť balans medzi prácou, rodinou a súkromím, a tiež to, čo je podľa nej základom duševnej rovnováhy.
Stíha všetko
Idem, riešim. Asi len máloktorý televízny divák nepozná tieto osvedčené a známe slová, ktoré používala Gizka Oňová v relácii o rodinných sporoch. Vďaka úlohe televíznej svokry, ktorá pomáhala rodinám riešiť ich problémy, ju spoznalo celé Slovensko.
Známa herečka a speváčka je stále zaneprázdnená aj v súčasnosti a má mnoho nielen pracovných aktivít. Napriek tomu stíha všetko a v živote sa jej podarilo nájsť ten správny balans.
Poriadok vo veciach aj v sebe
Riešenie je vraj jednoduché – treba si vedieť múdro zorganizovať prácu aj oddych. „Vedieť narábať s časom som sa naučila, už keď boli moje tri deti malé. Neskôr prišli vnúčatá a tempo sa neznížilo - skôr naopak. Musela som stíhať všetko – uvariť, vyprať, upratať, a popritom si nájsť chvíľu pre seba,“ vraví Gizka.
Odkazuje aj na múdro starej mamy, ktorým sa riadi dodnes.