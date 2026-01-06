Štyri poklady z babičkinej špajze. Pomôžu pri nadúvaní či nadmernom strese, odporúča odborník - Dobré noviny
Štyri poklady z babičkinej špajze. Pomôžu pri nadúvaní či nadmernom strese, odporúča odborník
Štyri poklady z babičkinej špajze. Pomôžu pri nadúvaní či nadmernom strese, odporúča odborník

— Foto: Freepik.com, diana.grytsku, jcomp

Odborník radí, ako sa vysporiadať s mnohými zdravotnými ťažkosťami.

Nadúvanie, ťažkosti po jedle či nadmerný stres. S týmito, ale aj ďalšími nepríjemnými problémami bojuje nejeden z nás. Vedeli ste, že pomôcť vám môže aj nápoj z babičkinej špajze? Renomovaný český lekár Tomáš Kaštovský odporúča na svojej stránke štyri čaje, ktoré si hravo poradia s rôznymi zdravotnými ťažkosťami či neduhmi.

Prečítajte si tiež: V 68 rokoch má telo päťdesiatnika. Odborník na dlhovekosť prezradil, akým jedlom by nikdy nezačal svoj deň

4. Zázvorový čaj

O zázvore sa zvykne hovoriť ako o zázračnej potravine s rôznymi pozitívnymi účinkami, preto asi nikoho neprekvapí, že podľa lekára urýchľuje vyprázdňovanie žalúdku a zmierňuje nadúvanie aj pocit ťažkosti po jedle.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/2629214324109685

3. Harmančekový a medovkový čaj

Pokiaľ nedokážete zaspať, lekár pozná pomoc. „Harmanček a medovka sú vhodné pre lepší spánok, pretože upokojujú nervový systém a pomáhajú telu prejsť do pokojového režimu,“ radí odborník.

2. Levanduľový čaj spolu s medovkou

Mnohí z nás v práci, ale aj v osobnom živote zažívajú rôzne stresujúce situácie. Na podporu upokojenia nervov a zníženie stresového napätia počas dňa aj večera odporúča lekár využiť účinky levandule spolu s medovkou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2455621388186566&set=pcb.2455622711519767

1. Mätový čaj

A ak potrebujete vyriešiť žalúdočné problémy, Tomáš Kaštovský vie, čo pomôže – mäta. „Uvoľňuje svalstvo tráviaceho traktu, a preto sa hodí pri podráždenom žalúdku, kŕčoch alebo pocite na zvracanie,“ chváli túto rastlinku.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Zuby si celý život čistíme zle. Známe pravidlo podľa odborníka neplatí vždy, dôležité je niečo iné

