Štyri poklady z babičkinej špajze. Pomôžu pri nadúvaní či nadmernom strese, odporúča odborník
Odborník radí, ako sa vysporiadať s mnohými zdravotnými ťažkosťami.
Nadúvanie, ťažkosti po jedle či nadmerný stres. S týmito, ale aj ďalšími nepríjemnými problémami bojuje nejeden z nás. Vedeli ste, že pomôcť vám môže aj nápoj z babičkinej špajze? Renomovaný český lekár Tomáš Kaštovský odporúča na svojej stránke štyri čaje, ktoré si hravo poradia s rôznymi zdravotnými ťažkosťami či neduhmi.
4. Zázvorový čaj
O zázvore sa zvykne hovoriť ako o zázračnej potravine s rôznymi pozitívnymi účinkami, preto asi nikoho neprekvapí, že podľa lekára urýchľuje vyprázdňovanie žalúdku a zmierňuje nadúvanie aj pocit ťažkosti po jedle.
3. Harmančekový a medovkový čaj
Pokiaľ nedokážete zaspať, lekár pozná pomoc. „Harmanček a medovka sú vhodné pre lepší spánok, pretože upokojujú nervový systém a pomáhajú telu prejsť do pokojového režimu,“ radí odborník.
2. Levanduľový čaj spolu s medovkou
Mnohí z nás v práci, ale aj v osobnom živote zažívajú rôzne stresujúce situácie. Na podporu upokojenia nervov a zníženie stresového napätia počas dňa aj večera odporúča lekár využiť účinky levandule spolu s medovkou.
1. Mätový čaj
A ak potrebujete vyriešiť žalúdočné problémy, Tomáš Kaštovský vie, čo pomôže – mäta. „Uvoľňuje svalstvo tráviaceho traktu, a preto sa hodí pri podráždenom žalúdku, kŕčoch alebo pocite na zvracanie,“ chváli túto rastlinku.