Tajomstvá červeného koberca. Slávne osobnosti odhalili nepríjemnú pravdu, o ktorej verejnosť netušila
Celebrity prezradili, aká je realita červeného koberca.
Ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Platí to aj o hviezdnom červenom koberci, na ktorom slávne osobnosti vždy vyzerajú tak božsky. Niektoré z nich však otvorene prehovorili o tom, aká je skutočná pravda. Málokto totiž tuší, že mnohé z nich v skutočnosti na červenom koberci dosť trpia a nemôžu sa dočkať chvíle, keď odhodia róby a doma si pohodlne ľahnú do postele.
Šaty si radšej požičajú
Kate Hudson, ktorú filmoví nadšenci mohli vidieť napríklad v romantickej komédii Ako prísť o muža za 10 dní, prezradila, že šaty na červený koberec si vždy požičiava. „Nemám na to si ich kupovať. Málokto si uvedomí, koľko taká róba stojí. A za mňa je nezmysel za takéto šaty utrácať, keď si ich na seba nemôžem kvôli faux pas vziať viackrát. Mám deti, ktoré chodia na drahé školy a radšej peniaze investujem do ich vecí v skrini,“ uviedla herečka pre magazín People.
Limuzína? Nie, radšej dodávka
Zaujímavosťou je tiež to, že nie všetky áčkové hviezdy prichádzajú na červený koberec v limuzíne. Na udeľovanie cien SAG Awards v roku 2020 napríklad Jennifer Aniston prišla v dodávke.
„Nejdete väčšinou v limuzíne, pretože sa súkate do šiat, ktoré potom musíte udržať nepokrčené a radšej sa nasúkate do obrej dodávky, kde doslova ležíte, len nech dorazíte na akciu v pohode,“ napísala herečka so smiechom v jednom zo svojich príspevkov na sociálnej sieti.