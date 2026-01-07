Tajomstvá červeného koberca. Slávne osobnosti odhalili nepríjemnú pravdu, o ktorej verejnosť netušila - Dobré noviny
Tajomstvá červeného koberca. Slávne osobnosti odhalili nepríjemnú pravdu, o ktorej verejnosť netušila
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Tajomstvá červeného koberca. Slávne osobnosti odhalili nepríjemnú pravdu, o ktorej verejnosť netušila

Jennifer Aniston / Kate Hudson.
Jennifer Aniston / Kate Hudson. — Foto: Wikimedia Commons @Angela George, Kevin Payravi

Celebrity prezradili, aká je realita červeného koberca.

Ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Platí to aj o hviezdnom červenom koberci, na ktorom slávne osobnosti vždy vyzerajú tak božsky. Niektoré z nich však otvorene prehovorili o tom, aká je skutočná pravda. Málokto totiž tuší, že mnohé z nich v skutočnosti na červenom koberci dosť trpia a nemôžu sa dočkať chvíle, keď odhodia róby a doma si pohodlne ľahnú do postele.

Shakira / Mila Kunis a Ashton Kutcher
Prečítajte si tiež: Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Títo slávni ľudia hovoria viac ako jednou rečou

Šaty si radšej požičajú

Kate Hudson, ktorú filmoví nadšenci mohli vidieť napríklad v romantickej komédii Ako prísť o muža za 10 dní, prezradila, že šaty na červený koberec si vždy požičiava. Nemám na to si ich kupovať. Málokto si uvedomí, koľko taká róba stojí. A za mňa je nezmysel za takéto šaty utrácať, keď si ich na seba nemôžem kvôli faux pas vziať viackrát. Mám deti, ktoré chodia na drahé školy a radšej peniaze investujem do ich vecí v skrini,“ uviedla herečka pre magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kate Hudson (@katehudson)

Limuzína? Nie, radšej dodávka

Zaujímavosťou je tiež to, že nie všetky áčkové hviezdy prichádzajú na červený koberec v limuzíne. Na udeľovanie cien SAG Awards v roku 2020 napríklad Jennifer Aniston prišla v dodávke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

„Nejdete väčšinou v limuzíne, pretože sa súkate do šiat, ktoré potom musíte udržať nepokrčené a radšej sa nasúkate do obrej dodávky, kde doslova ležíte, len nech dorazíte na akciu v pohode,“ napísala herečka so smiechom v jednom zo svojich príspevkov na sociálnej sieti.

