Bol jediný na svete, nosili ho aj cisárovné. Tento slovenský poklad pozná málokto, skoro sa naň zabudlo
Nachádza sa len kúsok od Prešova.
Slovensko ponúka množstvo pokladov, ktoré by obdivovali turisti z celého sveta - keby o nich vedeli. O niektorých z nich netušia ani samotní Slováci. Patrí medzi ne aj miesto, ktoré svojho času nemalo na svete konkurenciu. Ako informuje portál Región Šariš, v podzemí slovenských hôr sa totiž ukrýva unikát, ktorý bol po stáročia jediným známym zdrojom drahého opálu na celej planéte. Kým dnes si mnohí opál spájajú s Austráliou či Mexikom, jeho svetový príbeh sa začal oveľa skôr – na východe Slovenska.
Slovenské opálové bane sa nachádzajú v Slanských vrchoch, neďaleko Prešova, v katastri obce Červenica. Práve tu sa už koncom 16. storočia začala systematická ťažba drahého opálu, uvádza Startitup. Až do 19. storočia išlo o jediné známe nálezisko opálu na svete, čo z tohto miesta robí svetový unikát, aký nemá obdobu.
Cisárske klenoty
Opály z tejto lokality sa dostali do kráľovských klenotníc aj cisárskych palácov. Obľubovala ich cisárovná Jozefína, manželka Napoleona Bonaparta, ktorá nosila legendárny opál nazývaný Oheň trójsky. Z rovnakého miesta pochádza aj najväčší opál Európy – Harlekýn, ktorý dnes uchovávajú v Prírodovednom múzeu vo Viedni s jasným označením pôvodu: Slovakei – Červenica.
Pod zemou sa počas stáročí vytvoril fascinujúci labyrint. Baníci tu ručne vyhĺbili desiatky kilometrov chodieb, šácht a horizontov, z ktorých je dnes časť sprístupnená verejnosti. Práve tieto priestory sú považované za najstaršie opálové bane na svete, kde sa opál ťažil hlbinným spôsobom.