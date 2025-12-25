FOTO: Medzi krabicami aj na chodiacom páse. Pozrite sa, ako prežili Štedrý deň naše známe tváre
Dôležitý deň v roku strávili s tými najdôležitejšími.
Štedrý deň so sebou často prináša zhon a posledné prípravy, no zároveň je pripomienkou toho najdôležitejšieho – blízkosti a spolupatričnosti. Aj známe slovenské osobnosti ho prežili rôznymi spôsobmi, no v jednom majú jasno: najväčším darom je čas strávený s rodinou. Nazrite spolu s nami do ich sviatočných chvíľ a zistite, ako vyzeral ich 24. december.