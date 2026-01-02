Žiadnu rúru netreba. Miro Jaroš s mamou mali recept na výborný koláč, ktorý bol odmenou za dobrý skutok
Spevákova mama ho obľubovala ozdobený orieškovo-čokoládovou nátierkou.
Mal ju veľmi rád a jej odchod ho doteraz veľmi bolí. Miro Jaroš pred dvomi rokmi prišiel o milovanú maminu Štefániu, ktorá podľahla zákernej chorobe. „Myslím na ňu, spomínam, ako to tu mala rada,“ zveril sa Miro pre Nový Čas. Obľúbený spevák sa s ňou rád ukazoval na sociálnych sieťach, kde okrem iného prezrádzali fanúšikom skvelé recepty.
Koláč ako odmena
Pred časom sa Miro s mamou podelili aj o recept na rýchly a trochu exotický koláč, ktorý spevák kedysi dostal ako poďakovanie. V mladosti si išiel privyrobiť do Izraela a na návštevu za ním prišla aj jeho mama. Spevák tam pomohol jednej svojej susede a ona nechcela zostať nič dlžná.
„Keď som spravil dobrý skutok pre susedu, chcela sa mi odvďačiť a priniesla mi koláč,“ povedal pre Dobré jedlo. Túto susedu stihla spoznať i jeho mama Štefánia a tak sa jedného dňa rozhodli, že izraelský kugel pripravia spolu. Koláč pripravíte naozaj rýchlo a nebudete potrebovať ani rúru.
Na koláči spoza hraníc si Štefánia obľúbila ozdobu vo forme orieškovo-čokoládovej nátierky. Miro počas jeho pripravovania zároveň zdôraznil, aby sme v recepte použili široké rezance, pretože „keď sa to upečie, budú spolu pekne držať pokope,“ vysvetlil.