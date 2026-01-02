Mala chuť na sladké, no málo času. Na slivkové ruže od Kvetky Horváthovej postačia štyri ingrediencie
Na ich prípravu postačia štyri ingrediencie.
Sú hotové za necelú pol hodinu a potešia každého, kto túži po niečom sladkom. Slivkové ruže obľúbenej moderátorky Kvetky Horváthovej nielenže dobre vyzerajú, ale sú aj lahodné a ich prípravu zvládne takmer každý.
Netreba toho veľa
Stačí vám zopár sliviek, lístkové cesto a aspoň trocha zručné prsty. Vďaka moderátorkinmu triku sa totiž z dezertu stáva aj pastva pre oči. Dôležitý je tiež posledný krok, ktorým sa celý dezert po upečení dotvorí.
Kedy je teda najlepšie si túto pochúťku doma pripraviť? „Keď nemáte veľa času, nemáte nervy na zložité recepty, ale máte veľkú chuť na niečo sladké,“ píše Kvetka na Instagrame a svojim fanúšikom ponúka jednoduchý recept na inšpiráciu.