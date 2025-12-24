FOTO: Najkrajšie sú, keď nás navštívi Perinbaba. Na týchto miestach Slovenska si užívajú biele Vianoce - Dobré noviny
FOTO: Najkrajšie sú, keď nás navštívi Perinbaba. Na týchto miestach Slovenska si užívajú biele Vianoce
FOTO: Najkrajšie sú, keď nás navštívi Perinbaba. Na týchto miestach Slovenska si užívajú biele Vianoce

Dočkali sa.

Na niektorých miestach Slovenska budú Vianoce o čosi krajšie. Ako totiž priblížil portál iMeteo.sk, ich obyvatelia sa dočkali snehu na Štedrý deň. Pozrite sa, kde sa dnes ráno zobudili do bieleho sviatočného rána a čo nás čaká v najbližšie dni.

Po prechode studeného frontu sa do našej oblasti dostal chladnejší vzduch, ktorý spolu so zrážkami priniesol sneženie nielen do hôr, ale miestami aj do nižších polôh. Hoci v mnohých prípadoch išlo o dážď so snehom, prípadne iba dážď, na západe, severozápade a v ďalších miestach sa predsa len dočkali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid025qhfZQuVfkB4NS7y24mJzt3SHhoRvFY1Fqbx1wAcderEwot4ii1nXtXKa1r7RdAGl

„Sneh sa objavil aj v častiach Záhoria, Považia, Oravy, Kysúc, ale aj Turca, kde sneh vytvoril zimnú atmosféru. Snežilo napríklad v Kuchyni, Senici, Čavoji, Tvrdošíne, Liptovskej Tepličke, Poprade či v Kremnici,“ uvádza iMeteo.sk, podľa ktorého v istých regiónoch snežilo v ranných hodinách aj v nižších nadmorských výškach, ale na západe a juhu krajiny sa zrážky častejšie menili na dážď alebo dážď so snehom.

V hlavnom meste to dnes nebolo so snehom ružové, keďže ráno prechodne padal dážď so snehovými vločkami. Teploty sú však v Bratislave už nad nulou, čím sa hranica sneženia posúva a znovu sa mení na dážď. „Napriek tomu sa mnohí Slováci potešili aspoň so slabej snehovej pokrývky, ktorá im pripomenula, že Vianoce sú najkrajšie, keď sú biele," uzatvára portál.

Prečítajte si tiež: Dočkáme sa do Vianoc snehu? Zima stále otáľa, meteorológovia prezradili, či nás ešte prekvapí

