FOTO: Najkrajšie sú, keď nás navštívi Perinbaba. Na týchto miestach Slovenska si užívajú biele Vianoce
Dočkali sa.
Na niektorých miestach Slovenska budú Vianoce o čosi krajšie. Ako totiž priblížil portál iMeteo.sk, ich obyvatelia sa dočkali snehu na Štedrý deň. Pozrite sa, kde sa dnes ráno zobudili do bieleho sviatočného rána a čo nás čaká v najbližšie dni.
Po prechode studeného frontu sa do našej oblasti dostal chladnejší vzduch, ktorý spolu so zrážkami priniesol sneženie nielen do hôr, ale miestami aj do nižších polôh. Hoci v mnohých prípadoch išlo o dážď so snehom, prípadne iba dážď, na západe, severozápade a v ďalších miestach sa predsa len dočkali.
„Sneh sa objavil aj v častiach Záhoria, Považia, Oravy, Kysúc, ale aj Turca, kde sneh vytvoril zimnú atmosféru. Snežilo napríklad v Kuchyni, Senici, Čavoji, Tvrdošíne, Liptovskej Tepličke, Poprade či v Kremnici,“ uvádza iMeteo.sk, podľa ktorého v istých regiónoch snežilo v ranných hodinách aj v nižších nadmorských výškach, ale na západe a juhu krajiny sa zrážky častejšie menili na dážď alebo dážď so snehom.
V hlavnom meste to dnes nebolo so snehom ružové, keďže ráno prechodne padal dážď so snehovými vločkami. Teploty sú však v Bratislave už nad nulou, čím sa hranica sneženia posúva a znovu sa mení na dážď. „Napriek tomu sa mnohí Slováci potešili aspoň so slabej snehovej pokrývky, ktorá im pripomenula, že Vianoce sú najkrajšie, keď sú biele," uzatvára portál.