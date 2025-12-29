Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár - Dobré noviny
Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár
Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Emília Vášáryová / Július Satinský a Milan Lasica

Hovorili, že nebude mať deti, nakoniec mala tri. Milka Vášáryová raz rodila vďaka najväčším komikom

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár

Róbert Remiáš s manželkou.
Róbert Remiáš s manželkou. — Foto: Promo fotografie filmu Skutok sa stal

Skutok sa nestal. To znamená, žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gágaji, táraji a pre mňa prďúsi, opakoval Vladimír Mečiar.

Bol máj 1999. Na konci predvolebného mítingu HZDS vo Vrbovom prikročil Vladimír Mečiar k svojim sympatizantom, od ktorých prijímal gratulácie a dary. V jednom momente k nemu prikročila žena s kyticou bielych kvetov. Chcela mu dať nimi po papuli, no Mečiar stihol uhnúť a kvety ho trafili do ramena. „Priniesla som vám kvety z hrobu môjho syna,“ povedala drobná žena. Bola ňou mama Róberta Remiáša, mladého muža, ktorý za pravdu zaplatil životom. V osudnú noc odišiel z domu po poslednej večeri, ktorú mu podala jeho manželka Irena. Boli mladí, mali plány, no na jeho návrat čakala márne. Tento príbeh nie je len o jednom živote, ktorý vyhasol v plameňoch auta. Je o ľuďoch, ktorí milovali, trpeli, hľadali spravodlivosť a rozhodli sa mlčanie neprijať ako osud.

Dobrák na policajnej akadémii

Narodil sa 22. mája 1970 v Bratislave ako Róbert Michalík. „Keď mal tri roky, s prvým manželom sme sa rozišli a Róberta som vychovávala sama,“ spomínala v archívnom rozhovore Anna Remiášová, ktorá sa šesť rokov po rozvode druhýkrát vydala a Róbert si v roku 1988 na vlastnú žiadosť zmenil priezvisko na Remiáš po nevlastnom otcovi.

Josef Hlavatý so synom Dávidom
Prečítajte si tiež: Z Československa utiekol na podomácky vyrobenom rogale. Na chrbte mal pripútaného trojročného syna

„Odmalička túžil pracovať na kriminálke. Podriadil tomu všetky svoje kroky. Nastúpil k polícii a zároveň študoval právo na policajnej akadémii. Róbert bol nesmierne dobrý a láskavý. Považovala som za prínos, ak človek, ktorý má v srdci dobro, vykonáva prácu v prospech blížnych a pre spoločnosť,“ opisovala mama svojho syna, ktorý po skončení základnej školy študoval na strednej odbornej škole ministerstva vnútra v českom Holešove. Práve tam spoznal svojho dobrého priateľa Oskara Fegyveresa.

Oskar s Róbertom. Foto: Promo fotografie filmu Skutok sa stal

Milovala Mečiara

„Oskar a Róbert boli veľkí priatelia, takmer ako bratia. Zoznámili sa počas stredoškolských štúdií, slúžili spolu vo vojenskej posádke v Devínskej Novej Vsi aj na polícii. Odtiaľ Oskar prešiel do Slovenskej informačnej služby,“ spomínala Anna Remiášová, ktorá priznala, že so synom mali v mnohých veciach iné názory.

Michal Kováč a Emília Kováčová.
Prečítajte si tiež: Nenazval ju inak ako Miluškou. Michal Kováč s Emíliou prežil 60 rokov, únos ich syna aj boj s chorobou

Róbert svojich rodičov presviedčal, že nie je dobré veriť len jednému politikovi – videl rôzne aktivity vtedajšieho vedenia ministerstva vnútra, nepovažoval ich za čisté a rodičom sa snažil vysvetliť, ako sa veci majú. „Práve pre nedostatok informácií sme s manželom patrili k silným prívržencom Vladimíra Mečiara. Róbert mal iný názor, no to sme zistili, až keď prišlo k únosu Michala Kováča mladšieho,“ priznávala.

Róbert Remiáš.
Róbert Remiáš. Foto: Facebook - Anna Remiášová

Zober manželku a poď

Práve Róbertov dobrý priateľ Oskar Fegyveres sa stal kľúčovým svedkom v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny. Ako nováčik v SIS sa zúčastnil na tomto únose – no nevedome. Myslel si, že ide o štandardnú policajnú akciu a jeho neskoršia výpoveď mala zásadný vplyv na slovenskú politiku a spoločnosť. Ako spomínal v relácii Fair Play, celé sa to začalo tým, že sa osobne stretol s prezidentom Kováčom, ktorému priznal celú pravdu.

