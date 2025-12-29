Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár
Skutok sa nestal. To znamená, žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gágaji, táraji a pre mňa prďúsi, opakoval Vladimír Mečiar.
Bol máj 1999. Na konci predvolebného mítingu HZDS vo Vrbovom prikročil Vladimír Mečiar k svojim sympatizantom, od ktorých prijímal gratulácie a dary. V jednom momente k nemu prikročila žena s kyticou bielych kvetov. Chcela mu dať nimi po papuli, no Mečiar stihol uhnúť a kvety ho trafili do ramena. „Priniesla som vám kvety z hrobu môjho syna,“ povedala drobná žena. Bola ňou mama Róberta Remiáša, mladého muža, ktorý za pravdu zaplatil životom. V osudnú noc odišiel z domu po poslednej večeri, ktorú mu podala jeho manželka Irena. Boli mladí, mali plány, no na jeho návrat čakala márne. Tento príbeh nie je len o jednom živote, ktorý vyhasol v plameňoch auta. Je o ľuďoch, ktorí milovali, trpeli, hľadali spravodlivosť a rozhodli sa mlčanie neprijať ako osud.
Dobrák na policajnej akadémii
Narodil sa 22. mája 1970 v Bratislave ako Róbert Michalík. „Keď mal tri roky, s prvým manželom sme sa rozišli a Róberta som vychovávala sama,“ spomínala v archívnom rozhovore Anna Remiášová, ktorá sa šesť rokov po rozvode druhýkrát vydala a Róbert si v roku 1988 na vlastnú žiadosť zmenil priezvisko na Remiáš po nevlastnom otcovi.
„Odmalička túžil pracovať na kriminálke. Podriadil tomu všetky svoje kroky. Nastúpil k polícii a zároveň študoval právo na policajnej akadémii. Róbert bol nesmierne dobrý a láskavý. Považovala som za prínos, ak človek, ktorý má v srdci dobro, vykonáva prácu v prospech blížnych a pre spoločnosť,“ opisovala mama svojho syna, ktorý po skončení základnej školy študoval na strednej odbornej škole ministerstva vnútra v českom Holešove. Práve tam spoznal svojho dobrého priateľa Oskara Fegyveresa.
Milovala Mečiara
„Oskar a Róbert boli veľkí priatelia, takmer ako bratia. Zoznámili sa počas stredoškolských štúdií, slúžili spolu vo vojenskej posádke v Devínskej Novej Vsi aj na polícii. Odtiaľ Oskar prešiel do Slovenskej informačnej služby,“ spomínala Anna Remiášová, ktorá priznala, že so synom mali v mnohých veciach iné názory.
Róbert svojich rodičov presviedčal, že nie je dobré veriť len jednému politikovi – videl rôzne aktivity vtedajšieho vedenia ministerstva vnútra, nepovažoval ich za čisté a rodičom sa snažil vysvetliť, ako sa veci majú. „Práve pre nedostatok informácií sme s manželom patrili k silným prívržencom Vladimíra Mečiara. Róbert mal iný názor, no to sme zistili, až keď prišlo k únosu Michala Kováča mladšieho,“ priznávala.
Zober manželku a poď
Práve Róbertov dobrý priateľ Oskar Fegyveres sa stal kľúčovým svedkom v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny. Ako nováčik v SIS sa zúčastnil na tomto únose – no nevedome. Myslel si, že ide o štandardnú policajnú akciu a jeho neskoršia výpoveď mala zásadný vplyv na slovenskú politiku a spoločnosť. Ako spomínal v relácii Fair Play, celé sa to začalo tým, že sa osobne stretol s prezidentom Kováčom, ktorému priznal celú pravdu.