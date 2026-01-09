Trvalo dlho, kým to sama videla inak. Patrícia Jarjabková musela okoliu dokazovať, že dcéra je božím darom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Trvalo dlho, kým to sama videla inak. Patrícia Jarjabková musela okoliu dokazovať, že dcéra je božím darom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 809 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Trvalo dlho, kým to sama videla inak. Patrícia Jarjabková musela okoliu dokazovať, že dcéra je božím darom

Bývalá moderátorka Patrícia Jarjabková a jej dcéra Miška, ktorá jej ilustrovala knižku.
Bývalá moderátorka Patrícia Jarjabková a jej dcéra Miška, ktorá jej ilustrovala knižku. — Foto: FB: Patrícia Garajová Jarjabková

Dcéra Miška ovplyvnila celú rodinu.

Dlhé roky bola tvárou televíznej obrazovky a o neľahkých čriepkoch z rodinného života nemala problém hovoriť. Bývalá televízna hviezda Patrícia Garajová Jarjabková s deťmi utiekla od alkoholika, istý čas žila v útulku a jednoduchá nebola ani starostlivosť o dcéru Michaelu, s ktorou sa osud nemaznal. A hoci aj jej chvíľu trvalo, kým to prijala, napokon ju to zmenilo aj ako človeka.

Boží dar

Michaela sa narodila nielen s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ale aj s vykĺbenou nohou v panve. „Bola zviazaná v korytách, nemohla sedieť, chodiť a jej mentálny vývoj sa prirodzene spomalil. Keď mala Miška tri roky, neurológ nám oznámil, že jej oneskorený vývoj sa vyliečiť nedá,“ vysvetlila moderátorka pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Zmieriť sa s tým, že vaše vytúžené dieťa bude zrejme navždy odkázané na vašu starostlivosť, je ťažký oriešok pre každého rodiča. Aj Patrícii trvalo dlho, kým diagnózu dokázala spracovať. „Trvalo to, kým som sa vôbec dostala k tomu, že som svojej mame vravela, že ju vnímam ako boží dar,“ spomínala v relácii Opri sa o mňa na STVR.

Nerozumela jej

Mama jej slovám spočiatku nerozumela a odmietala ich. „Povedala som jej, mami, pozri, ako nás Michala všetkých zmenila, ako sa nám zdajú hodnotné úplne iné veci a ako zrazu veci riešime úplne inak,“ vysvetlila Patrícia, ktorá sa vraj práve vďaka dcére posunula ďalej aj ako človek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Patrícia Jarjabková Garajová (@patriciajarjabkova)

Jej mama bola aj napriek všetkému pri starostlivosti o dcéru veľkou oporou a pomáhala vždy, keď to bolo možné. „Moja mama bola príliš náročná a aj postihnutá dcéra bola pre ňu nová výzva, aby mi mohla pomáhať. Moja mama sa veľmi obetovala, cez víkendy si ju brávala k sebe, chcela s ňou byť,“ spomína na mamu, ktorá pred pár rokmi zomrela.

Strach o budúcnosť

Strata mamy bola silnou ranou, ktorá jej úplne obrátila život a našla v ňom nové naplnenie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…