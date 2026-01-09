Trvalo dlho, kým to sama videla inak. Patrícia Jarjabková musela okoliu dokazovať, že dcéra je božím darom
Dcéra Miška ovplyvnila celú rodinu.
Dlhé roky bola tvárou televíznej obrazovky a o neľahkých čriepkoch z rodinného života nemala problém hovoriť. Bývalá televízna hviezda Patrícia Garajová Jarjabková s deťmi utiekla od alkoholika, istý čas žila v útulku a jednoduchá nebola ani starostlivosť o dcéru Michaelu, s ktorou sa osud nemaznal. A hoci aj jej chvíľu trvalo, kým to prijala, napokon ju to zmenilo aj ako človeka.
Boží dar
Michaela sa narodila nielen s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ale aj s vykĺbenou nohou v panve. „Bola zviazaná v korytách, nemohla sedieť, chodiť a jej mentálny vývoj sa prirodzene spomalil. Keď mala Miška tri roky, neurológ nám oznámil, že jej oneskorený vývoj sa vyliečiť nedá,“ vysvetlila moderátorka pre Nový Čas.
Zmieriť sa s tým, že vaše vytúžené dieťa bude zrejme navždy odkázané na vašu starostlivosť, je ťažký oriešok pre každého rodiča. Aj Patrícii trvalo dlho, kým diagnózu dokázala spracovať. „Trvalo to, kým som sa vôbec dostala k tomu, že som svojej mame vravela, že ju vnímam ako boží dar,“ spomínala v relácii Opri sa o mňa na STVR.
Nerozumela jej
Mama jej slovám spočiatku nerozumela a odmietala ich. „Povedala som jej, mami, pozri, ako nás Michala všetkých zmenila, ako sa nám zdajú hodnotné úplne iné veci a ako zrazu veci riešime úplne inak,“ vysvetlila Patrícia, ktorá sa vraj práve vďaka dcére posunula ďalej aj ako človek.
Jej mama bola aj napriek všetkému pri starostlivosti o dcéru veľkou oporou a pomáhala vždy, keď to bolo možné. „Moja mama bola príliš náročná a aj postihnutá dcéra bola pre ňu nová výzva, aby mi mohla pomáhať. Moja mama sa veľmi obetovala, cez víkendy si ju brávala k sebe, chcela s ňou byť,“ spomína na mamu, ktorá pred pár rokmi zomrela.
Strach o budúcnosť
Strata mamy bola silnou ranou, ktorá jej úplne obrátila život a našla v ňom nové naplnenie.