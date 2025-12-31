Videli ste 10 najúspešnejších filmov v histórii Netflixu? Víťaz prekvapil, podarilo sa mu niečo úžasné
Filmy si pozreli stovky miliónov ľudí po celom svete.
Tohtoročná novinka raketovo predbehla všetky filmy, ktoré sa doteraz objavili na populárnej streamovacej platforme. Netflix pravidelne zverejňuje rebríček svojich najúspešnejších filmov a seriálov nielen po rokoch, ale aj v celej histórii. Toto je zoznam jeho snímok, ktoré si pozreli stovky miliónov ľudí. Koľko z nich ste videli aj vy?
10. Damsel (Mladá dáma)
Akčný film Damsel, ktorý vyšiel v roku 2024, sa dostal na desiatu priečku. Film o hľadaní svojho princa, ktorý sa nakoniec zvrtne na boj o prežitie, videlo 138 miliónov ľudí a na ČSFD (Československá filmová databáza) má hodnotenie 61%.
9. The Gray Man
Ďalší akčný film z roku 2022 v hlavnej úlohe s Ryanom Goslingom videlo viac ako 139 miliónov ľudí. Príbeh o agentovi CIA, ktorý odhalí šokujúce tajomstvo a odohráva sa aj v Prahe, diváci ohodnotili 60%.
8. Leave the World Behind (Nechaj svet svetom)
Apokalyptický triler vznikol v roku 2023 a hlavnú postavu v ňom stvárnila Julia Roberts. Film videlo viac ako 143 miliónov divákov a na ČSFD ho ohodnotili na 67%.