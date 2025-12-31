Videli ste 10 najúspešnejších filmov v histórii Netflixu? Víťaz prekvapil, podarilo sa mu niečo úžasné - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Videli ste 10 najúspešnejších filmov v histórii Netflixu? Víťaz prekvapil, podarilo sa mu niečo úžasné
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.

Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

SLEDUJE NÁS 206 858 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Videli ste 10 najúspešnejších filmov v histórii Netflixu? Víťaz prekvapil, podarilo sa mu niečo úžasné

Na Netflixe dominovali akčné filmy.
Na Netflixe dominovali akčné filmy. — Foto: Pixabay.com - ilustračné/ Instagram: Dont look up

Filmy si pozreli stovky miliónov ľudí po celom svete.

Tohtoročná novinka raketovo predbehla všetky filmy, ktoré sa doteraz objavili na populárnej streamovacej platforme. Netflix pravidelne zverejňuje rebríček svojich najúspešnejších filmov a seriálov nielen po rokoch, ale aj v celej histórii. Toto je zoznam jeho snímok, ktoré si pozreli stovky miliónov ľudí. Koľko z nich ste videli aj vy?

10. Damsel (Mladá dáma)

Akčný film Damsel, ktorý vyšiel v roku 2024, sa dostal na desiatu priečku. Film o hľadaní svojho princa, ktorý sa nakoniec zvrtne na boj o prežitie, videlo 138 miliónov ľudí a na ČSFD (Československá filmová databáza) má hodnotenie 61%.

9. The Gray Man

Ďalší akčný film z roku 2022 v hlavnej úlohe s Ryanom Goslingom videlo viac ako 139 miliónov ľudí. Príbeh o agentovi CIA, ktorý odhalí šokujúce tajomstvo a odohráva sa aj v Prahe, diváci ohodnotili 60%.

8. Leave the World Behind (Nechaj svet svetom)

Apokalyptický triler vznikol v roku 2023 a hlavnú postavu v ňom stvárnila Julia Roberts. Film videlo viac ako 143 miliónov divákov a na ČSFD ho ohodnotili na 67%.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…