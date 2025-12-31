Rodíme sa s nedostatkom alkoholu, tvrdil kontroverzný psychiater. Pravda o známej teórii je úplne iná
Nikdy neexistujúci výskum využili ako predlohu vo viacerých filmoch.
Počuli ste už o Skårderudovej teórii o alkohole? Podľa nórskeho psychiatra sa už rodíme s deficitom alkoholu v krvi, a preto by sme si hladinu mali doplniť. Pol promile v krvi nás robí kreatívnejšími a celkovo sme vraj viac uvoľnení. Filmy ako dánsky Oscarový trhák Chľast a naposledy aj jeho česko-slovenský remake Pod parou odkazujú na experiment, ktorý sa však nikdy neuskutočnil. Kde sa teda stala chyba a čo na to hovorí samotný Finn Skårderud?
Esej o víne
Zárodok nesprávnej interpretácie možno nájsť v eseji, ktorú napísal pred viac ako 20 rokmi. Dlho po jej vydaní sa nič nedialo, až sa na verejnosť dostala krátka pasáž, ktorá napokon vyznela úplne inak, ako mala.
Finn Skårderud je skutočný nórsky psychiater, ktorý vo svojej súkromnej praxi pôsobil aj v Nórskom olympijskom výbore a venoval sa aj ľuďom s vážnymi problémami s alkoholom. Citovanú esej napísal ako predslov ku knihe O psychologických účinkoch vína od talianskeho autora Edmonda de Amisica, ktorá prvýkrát vyšla ešte v roku 1881.
V texte píše o úzkostiach, o tom, ako ľudia prežívajú nervozitu, napätie a strach. V jednej časti sa zamýšľa aj nad tým, akú spoločenskú a psychologickú úlohu zohráva mierna intoxikácia. Vtedy filozoficky poznamená, že malé množstvo alkoholu môže subjektívne znížiť úzkosť a človek sa môže cítiť uvoľnenejší.
Bol to iba vtip
V kontexte eseje to bolo myslené ako vtip a zamyslenie a už vôbec nešlo o žiaden vedecky podložený experiment, z ktorého vzišiel tento záver. „Po prvom alebo druhom pohári pochopíte, v čom je skutočný problém. Rýchlo pochopíte, že ľudia sú v skutočnosti stvorení s deficitom pol promile. Je to smutné, ale po prvom či druhom pohári sa všetko vráti na svoje miesto," napísal v predslove a v ďalšej časti tvrdenia vyvracal.
Dotknutú časť si celé roky nikto nevšimol.