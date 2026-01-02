Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula
Žiari pri cudzincovi, ktorý miluje bryndzové halušky
„Na čo som sa to dala?“ pýtala sa Katka Knechtová, keď s kamarátkou bok po boku kráčali po Camino de Santiago – legendárnej púti naprieč Španielskom, ktorú ročne absolvujú tisíce ľudí hľadajúcich pokoj, sebareflexiu a nové začiatky. Jedna z našich najznámejších speváčok bola vyčerpaná, unavená a niekedy mala pocit, že ju doháňa život – stalkeri, tlak kariéry, neistota. Vtedy ani len netušila, že po stovkách odchodených kilometrov spozná muža, ktorý zmení celý jej život. „Prepáčte, idem sa stretnúť so svojím budúcim manželom,“ oznámila svojej partii, keď ho uvidela.
Únava materiálu
Mala len 19 rokov, keď s kapelou Peha získala ocenenie „Objav roka“ a odvtedy jej sláva stúpala závratnou rýchlosťou. Extrémnym pracovným tempom sa Katka Knechtová dostala až do momentu, keď jej začutie hudby spúšťalo stres.
„V čase, keď sme mali najväčší úspech, sme hrali aj štyri koncerty za deň. Pamätám si najmä na obdobie po hite Spomaľ. Prišla som domov, prebalila som si veci a opäť utekala preč. Chcela som všetko stíhať, lenže prišla ‚únava materiálu‘. Kazili sa nám pracovné aj osobné vzťahy, bola som fyzicky aj psychicky vyčerpaná, nič ma nezaujímalo. Mala som fóbiu z ľudí, túžila som po zatiahnutých závesoch a samote,“ spomínala pre magazín Zdravie.
Klebety a stalkeri
Keď začala mať vážnejšie zdravotné problémy, vedela, že niečo musí zmeniť. „Prestala som spievať s Pehou a začala som žiť vlastný osobný aj profesionálny život. S odstupom času viem, kde som robila chybu,“ priznala speváčka, ktorá mala celé roky na prvom mieste kariéru a nedopriala si ani kúsok oddychu. Okrem toho, že ju trápili fyzické a psychické ťažkosti, musela riešiť aj bulvár, ktorý roznášal fámu o jej údajnom lesbickom vzťahu s manažérkou.