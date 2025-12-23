Málo snehu ho nezastaví a pomoc odmieta. Legendárny chatár Petras na tradíciu nezabúda ani tento rok - Dobré noviny
Málo snehu ho nezastaví a pomoc odmieta. Legendárny chatár Petras na tradíciu nezabúda ani tento rok
Málo snehu ho nezastaví a pomoc odmieta. Legendárny chatár Petras na tradíciu nezabúda ani tento rok

— Foto: Facebook Rainerova chata - official, Zuzana Petraska

Bez Tatier jeho život nemá zmysel.

Sneh je tento rok v Tatrách vzácnejší než inokedy, no pre legendárneho chatára z Rainerovej chaty to nie je dôvod vzdať sa. Peter Petras sa rozhodol, že tradíciu, ktorú buduje celé roky, nepoloží ani slabá zima. Ako priblížil portál tvnoviny.sk, Betlehem chce postaviť aj vtedy, ak by ho to malo stáť posledné zvyšky síl. Pre Tatry robí všetko – a pre turistov ešte o niečo viac.

Život v horách

Tatry nie sú pre Petra Petrasa len miestom práce. Sú jeho každodennou realitou, zodpovednosťou aj dôvodom, prečo ráno vstáva. Práve preto berie slabú zimu ako výzvu, nie ako stopku. Počasie podľa neho človek nezmení, no to, ako sa k nemu postaví, áno. „Čo nevieme ovplyvniť, s tým sa musíme zmieriť,“ uviedol chatár Rainerovej chaty pre tvnoviny.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝓜𝓘𝓜𝓐 📷🎥 (@m.i.m.a.photography)

Namiesto čakania na ideálne podmienky sa rozhodol konať. Sneh, ktorý sa v horách objaví, zbiera po častiach a starostlivo si ho odkladá. Každý kus má preňho hodnotu, pretože znamená šancu, že betlehem pre turistov opäť vznikne.

Nevzdať sa tradície

Betlehemy stavia už takmer tri desaťročia a s pribúdajúcimi rokmi nemá pocit, že by mal prestať. Hoci priznáva, že vek cíti, tradíciu považuje za súčasť seba samého. Aj preto sa nechce pozerať na to, ako by mohla zaniknúť len kvôli rozpačitej zime. „Dôležité je nerozplakať sa nad tým, ale hľadať nové možnosti a robiť,“ povedal Petras.

Foto: Facebook Rainerova chata - official

Sneh nosí aj v hrncoch, ktoré zohrievajú na peci spolu s chatárskym čajom. Nie je to pohodlné ani jednoduché, no podľa neho je to jediná cesta, ako sa s materiálom dá pracovať. „Potom sa s tým lepšie robí, lepšie sa to lepí,“ vysvetlil netradičnú vychytávku.

Bez Tatier ani nemá zmysel žiť

