Peter Nagy: Keby ma vykradli, zlodeji zostanú sklamaní. Nemám rád, keď sa ľudia chvália majetkom
Najväčší poklad vraj skrýva iba v špajze.
„Peniaze letia v spomalenom vetre, vietor je bohatý, ale ľudia nie,“ spieva v jednej zo svojich skladieb Peter Nagy, ktorý aj po rokoch na hudobnej scéne zostáva verný skromnosti a životnému nadhľadu. Hoci má 66 rokov a pokojne by si už mohol užívať zaslúžený dôchodok, stále koncertuje, rozdáva energiu a úsmevy. O tom, čo považuje v živote za skutočne dôležité, otvorene porozprával v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej, v ktorom priznal, čo preňho znamenajú peniaze a majetky.
Zlaté reťaze
Napriek úspešnej kariére a dlhým desaťročiam na výslní hudobného sveta v ňom podľa vlastných slov stále drieme skromná duša. Nikdy sa nechcel pred fanúšikmi prezentovať luxusom, drahými autami či okázalými dovolenkami. „Nie som zberateľ peňazí, aj keď sa nemôžem sťažovať. Mám sa veľmi dobre, viac, ako som si kedysi myslel,“ priznal úprimne.
Aj keď by si mohol dovoliť drahé doplnky, omnoho viac než ich cena ho zaujíma príbeh a pocit, ktorý v ňom vyvolávajú. Okázalé vystatovanie sa majetkom mu je cudzie. „Nemám rád, keď sa niekto chváli svojím majetkom. Nemám rád zlaté reťaze ani drahé hodinky. Ja mám hodinky asi za 30 eur, skôr mi záleží na tom, ako vyzerajú. Sú také retro, akoby som ich zdedil po babke alebo dedovi,“ vysvetlil spevák, ktorý sa snaží vyhýbať chválenkárom a aj zlato by vraj zlodeji v jeho domácnosti hľadali márne.
Poklad má v špajze
S typickým humorom dodal, že ak by ho niekto vykradol, pravdepodobne by odchádzal sklamaný. „Mňa keby vykradli, tak zostanú sklamaní,“ zasmial sa. Predsa len však existuje jedna vec, na ktorej mu záleží a o ktorú by nerád prišiel.