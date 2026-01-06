Peter Nagy: Keby ma vykradli, zlodeji zostanú sklamaní. Nemám rád, keď sa ľudia chvália majetkom - Dobré noviny
Peter Nagy: Keby ma vykradli, zlodeji zostanú sklamaní. Nemám rád, keď sa ľudia chvália majetkom
Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Peter Nagy: Keby ma vykradli, zlodeji zostanú sklamaní. Nemám rád, keď sa ľudia chvália majetkom

Najväčší poklad vraj skrýva iba v špajze.

„Peniaze letia v spomalenom vetre, vietor je bohatý, ale ľudia nie,“ spieva v jednej zo svojich skladieb Peter Nagy, ktorý aj po rokoch na hudobnej scéne zostáva verný skromnosti a životnému nadhľadu. Hoci má 66 rokov a pokojne by si už mohol užívať zaslúžený dôchodok, stále koncertuje, rozdáva energiu a úsmevy. O tom, čo považuje v živote za skutočne dôležité, otvorene porozprával v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej, v ktorom priznal, čo preňho znamenajú peniaze a majetky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1329735591850613&set=pb.100044425539640.-2207520000&type=3

Zlaté reťaze

Napriek úspešnej kariére a dlhým desaťročiam na výslní hudobného sveta v ňom podľa vlastných slov stále drieme skromná duša. Nikdy sa nechcel pred fanúšikmi prezentovať luxusom, drahými autami či okázalými dovolenkami. „Nie som zberateľ peňazí, aj keď sa nemôžem sťažovať. Mám sa veľmi dobre, viac, ako som si kedysi myslel,“ priznal úprimne.

Peter Nagy / Andy Hryc vo videoklipe skladby Profesor Indigo
Prečítajte si tiež: Dráždil ho dlhými vlasmi a životom mimo realitu. Peter Nagy prezradil, kto bol skutočný profesor Indigo

Aj keď by si mohol dovoliť drahé doplnky, omnoho viac než ich cena ho zaujíma príbeh a pocit, ktorý v ňom vyvolávajú. Okázalé vystatovanie sa majetkom mu je cudzie. „Nemám rád, keď sa niekto chváli svojím majetkom. Nemám rád zlaté reťaze ani drahé hodinky. Ja mám hodinky asi za 30 eur, skôr mi záleží na tom, ako vyzerajú. Sú také retro, akoby som ich zdedil po babke alebo dedovi,“ vysvetlil spevák, ktorý sa snaží vyhýbať chválenkárom a aj zlato by vraj zlodeji v jeho domácnosti hľadali márne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1312567150234124&set=pb.100044425539640.-2207520000&type=3

Poklad má v špajze

S typickým humorom dodal, že ak by ho niekto vykradol, pravdepodobne by odchádzal sklamaný. „Mňa keby vykradli, tak zostanú sklamaní,“ zasmial sa. Predsa len však existuje jedna vec, na ktorej mu záleží a o ktorú by nerád prišiel.

