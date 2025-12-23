FOTO: Čakali sme takmer tridsať rokov. Tunelom Višňové prešli prví vodiči, ušetriť im má 15 minút - Dobré noviny
FOTO: Čakali sme takmer tridsať rokov. Tunelom Višňové prešli prví vodiči, ušetriť im má 15 minút
Najdlhším tunelom na Slovensku prešli prví motoristi.

Tunel Višňové sa v pondelok podvečer otvoril motoristom a sever Slovenska si po rokoch čakania vydýchol. Autá, ktoré desaťročia spomaľovali dopravu popod Strečno, sa presunuli pod zem a cesta, ktorá bola symbolom kolón a nervozity, zrazu stíchla.

Tunelom prešli prvé autá na novootvorenom úseku diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Ako uvádza portál Žilinak, ide o štandardne spoplatnený úsek, v ktorom je maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Pre vodičov zo Žiliny a okolia to znamená citeľnú zmenu hneď od prvých hodín.

Takmer 30 rokov čakania

Na tento moment čakali motoristi celé desaťročia. Výstavba Višňového sa začala ešte v 90. rokoch a dokončenia sa dočkala až po približne 27 rokoch. Ako píše hnonline.sk, od prvých prípravných prác uplynulo presne 10 076 dní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pomoc.na.dialnici/posts/pfbid02SpQnWs8QxM78RNK7UR3gFGVCbyaekxADDm7TeQ4EdkKbR2fXgHSMQpbEN7iK28fnl

Tunel Višňové je dnes so svojou dĺžkou viac než 7 kilometrov najdlhším tunelom na Slovensku a zároveň jednou z najvýznamnejších dopravných stavieb posledných desaťročí. Po jeho otvorení vedie už viac ako 26 kilometrov slovenských diaľnic v tuneloch, čím sa Slovensko v rámci strednej Európy dostalo na prvé miesto.

Strečno stíchlo

Najväčšiu úľavu pocítili vodiči pod Strečnom. Cesta I/18, ktorá bola roky preťažená tranzitnou dopravou, zostala po otvorení tunela takmer prázdna. Podľa portálu Žilinak aktuálne dopravné servisy potvrdzujú, že úsek pod Strečnom je výrazne pokojnejší než zvyčajne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Žilinak.sk (@zilinak)

Tunelom by malo denne prejsť približne 20-tisíc vozidiel, pričom až štvrtinu z nich má tvoriť nákladná doprava. Práve tie autá, ktoré doteraz zaťažovali Strečno, sa presunuli na diaľnicu. V Žiline sa to má prejaviť aj lepšou plynulosťou na frekventovaných križovatkách.

Vodiči si navyše výrazne polepšia aj časovo.

