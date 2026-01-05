Náš mozog nemusí starnúť tak rýchlo, ako si myslíme. Podľa odborníkov rozhodujú tieto jednoduché návyky - Dobré noviny
Náš mozog nemusí starnúť tak rýchlo, ako si myslíme. Podľa odborníkov rozhodujú tieto jednoduché návyky
Náš mozog nemusí starnúť tak rýchlo, ako si myslíme. Podľa odborníkov rozhodujú tieto jednoduché návyky

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @freepik, freepik

Nie je to len o genetike.

Starnutie mozgu si väčšina z nás spája s niečím nevyhnutným. Zabúdanie, pomalšie reakcie či únavu mysle berieme ako daň za pribúdajúce roky. Nový výskum však naznačuje, že vek mozgu nemusí vždy zodpovedať tomu v občianskom preukaze. Vedci prišli na to, že niektoré každodenné návyky môžu mozog udržať v lepšej kondícii a podľa snímok dokonca pôsobiť mladšie, než by sme čakali.

Výskumníci z Floridskej univerzity zistili, že kombinácia niekoľkých jednoduchých psychologických a životných faktorov súvisí s „mladším“ mozgom. Ako uvádza portál Daily Mail, rozdiel medzi biologickým a skutočným vekom mozgu mohol byť až osem rokov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik @benzoix

Štyri kľúčové návyky

Vedci sa zamerali na optimizmus, kvalitný hlboký spánok, zvládanie stresu a silnú sociálnu oporu. Práve tieto štyri oblasti mali podľa mozgových snímok jasnú súvislosť s tým, ako mlado mozog vyzeral.

Foto: Freepik, @freepik

Štúdia sledovala 128 ľudí v strednom a vyššom veku zo štyroch kontinentov počas dvoch rokov. Takmer 70 percent účastníkov tvorili ženy a väčšina z nich žila s chronickou bolesťou alebo mala zvýšené riziko artrózy kolena. Pomocou pokročilých MRI snímok a metód strojového učenia vedci odhadli tzv. vek mozgu a porovnali ho s reálnym vekom účastníkov.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Spomaľujú starnutie a pomáhajú v boji so stresom. Nový výskum o psoch poteší hlavne jednu skupinu ľudí

Ľudia, ktorí uvádzali najzdravšiu kombináciu psychických a životných návykov, mali mozog, ktorý pôsobil až o osem rokov mladšie, než by sa dalo očakávať. Výskum zároveň ukázal aj opačnú stránku.

Keď život nie je ľahký

Chronická bolesť, nižší príjem, nižšie vzdelanie či sociálne znevýhodnenie boli spojené s mozgom, ktorý pôsobil staršie. Vedci si ale všimli dôležitý detail – zatiaľ čo negatívny vplyv ťažkých životných okolností sa časom oslaboval, prínos pozitívnych návykov bol silnejší a dlhodobejší. K zdravšiemu starnutiu mozgu podľa výskumu prispievalo aj nefajčenie a udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik @freepik

„Posolstvo je v našich štúdiách konzistentné,“ uviedla vedúca výskumu Kimberly Sibilleová, docentka fyzikálnej medicíny a rehabilitácie na Floridskej univerzite. „Správanie podporujúce zdravie nesúvisí len s menšou bolesťou a lepšou fyzickou funkciou. Zdá sa, že v zmysluplnej miere posilňuje zdravie ako celok,“ povedala. Výsledky boli publikované v odbornom časopise Brain Communications.

Osobnosť a dĺžka života

