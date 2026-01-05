Skrýva sa v ňom malé prekvapenie. Ten, kto ho v trojkráľovom koláči objaví, bude celý rok zdravý - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Skrýva sa v ňom malé prekvapenie. Ten, kto ho v trojkráľovom koláči objaví, bude celý rok zdravý
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 817 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Skrýva sa v ňom malé prekvapenie. Ten, kto ho v trojkráľovom koláči objaví, bude celý rok zdravý

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Reprofoto Youtube/golianovo - Traja králi, Freepik/azerbaijan_stockers

Šťastlivec, ktorý nájde skrytý poklad, sa má stať symbolickým „kráľom dňa“.

Ak je na Troch kráľov jasno, zdarí sa pšenica, ak na oblohe bude žiariť mnoho hviezd, urodí sa veľa zemiakov. Aj tieto pranostiky v minulosti sprevádzali 6. január. Sviatok Zjavenia Pána mal u nás vždy predovšetkým hlboké kresťanské korene a tie sa prelínajú aj s bohatými ľudovými tradíciami odovzdávanými z generácie na generáciu.

Kropili stajne aj domy

Podľa kresťanskej tradície si v tento deň pripomíname mudrcov, ktorí malému Ježiškovi do Betlehema priniesli vzácne dary. Na Slovensku je tento sviatok spojený aj so svätením príbytkov a v mnohých regiónoch dodnes aj s koledníkmi, ktorí zvyknú chodiť od domu k domu a zvestovať ľuďom dobrú novinu.

„Ľudia nosili vodu do kadí a krčahov na svätenie, na niektorých miestach do nich pridávali jablká, soľ, sviečky či cesnak. Posvätenou vodou vykropili obydlia a stajne, naplnili domáce sväteničky a dávali ju aj malým deťom na dobrý spánok,“ vysvetlilo Slovenské národné múzeum na sociálnej sieti.

Ilustračná fotografia / Katarína Nádaská
Prečítajte si tiež: Na Troch kráľov alebo skôr? Katarína Nádaská vie, kedy by ste mali odzdobiť vianočný stromček

Vo svete sa na Troch kráľov tradične pripravuje aj sladký trojkráľový koláč, ktorý v sebe ukrýva malé prekvapenie. Verilo sa, že ten, kto ho objaví, bude po celý rok zdravý, šťastný a stane sa symbolickým „kráľom dňa“.

Recept na trojkráľový koláč:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…