Skrýva sa v ňom malé prekvapenie. Ten, kto ho v trojkráľovom koláči objaví, bude celý rok zdravý
Šťastlivec, ktorý nájde skrytý poklad, sa má stať symbolickým „kráľom dňa“.
Ak je na Troch kráľov jasno, zdarí sa pšenica, ak na oblohe bude žiariť mnoho hviezd, urodí sa veľa zemiakov. Aj tieto pranostiky v minulosti sprevádzali 6. január. Sviatok Zjavenia Pána mal u nás vždy predovšetkým hlboké kresťanské korene a tie sa prelínajú aj s bohatými ľudovými tradíciami odovzdávanými z generácie na generáciu.
Kropili stajne aj domy
Podľa kresťanskej tradície si v tento deň pripomíname mudrcov, ktorí malému Ježiškovi do Betlehema priniesli vzácne dary. Na Slovensku je tento sviatok spojený aj so svätením príbytkov a v mnohých regiónoch dodnes aj s koledníkmi, ktorí zvyknú chodiť od domu k domu a zvestovať ľuďom dobrú novinu.
„Ľudia nosili vodu do kadí a krčahov na svätenie, na niektorých miestach do nich pridávali jablká, soľ, sviečky či cesnak. Posvätenou vodou vykropili obydlia a stajne, naplnili domáce sväteničky a dávali ju aj malým deťom na dobrý spánok,“ vysvetlilo Slovenské národné múzeum na sociálnej sieti.
Vo svete sa na Troch kráľov tradične pripravuje aj sladký trojkráľový koláč, ktorý v sebe ukrýva malé prekvapenie. Verilo sa, že ten, kto ho objaví, bude po celý rok zdravý, šťastný a stane sa symbolickým „kráľom dňa“.